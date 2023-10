Sieben Zähler Vorsprung

Das heiße Spitzenspiel zwischen Verfolger Hohenau und Tabellenführer Neudorf ging vor 800 Zuschauern über die Bühne und bot Spannung bis in die Nachspielzeit. Da krachte Neudorf-Goalie Elias Fritz im Strafraum in den eben eingewechselten Patrick Nemecek, der zu Boden ging und auf den Elfmeterpfiff wartete. Doch er wurde enttäuscht, die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Schon zuvor hatte sich Alexander Autherith bei zwei kniffligen Szenen für den zurückhaltenden Weg entschieden. Er beließ es bei Gelb, als ASV-Kapitän Marco Drabek früh in der Partie als letzter Mann ein Foul passierte (12.) und pfiff ebenso keinen Elfmeter, als Lukas Bergauer gleich nach der Pause im Hohenau-Strafraum fiel (52.).

Rund um das Spiel Hohenau gegen Neudorf stieg in der einstigen Zuckerhochburg ein Oktoberfest am Sportplatz. Dort gab es auch Lebkuchenherzen wie dieses hier, das von Neudorfer Seite mit dem Resultat des Spiels verziert wurde. Foto: privat

So gab's nach dem Spiel jede Menge Gesprächsstoff, aber nur einen Sieger: Neudorf war nach dem 0:1-Rückstand noch in Hälfte eins zurückgekommen, eroberte mit dem 2:1 auch Hohenau und hält nach acht Runden weiter beim Punktemaximum. Trainer Christoph Prem wusste, dass speziell beim entscheidenden Treffer von Harald Lahner jede Menge Glück im Spiel war, dem Linksverteidiger riss eine Flanke ab, der Ball schlug hinten im Tor ein. Der Freude über den besonderen Moment tat das aber keinen Abbruch: „In Summe bin ich riesig stolz auf die Mannschaft, auf den gesamten Verein, was wir uns da momentan erarbeitet haben. Da haben wir schon Grund, jetzt mal Samstag und Sonntag zu feiern. Aber wir wissen schon auch, dass wir weiterarbeiten müssen. Auch Sieghartskirchen (nächster Neudorf-Gegner, Anm.) kann gut Fußballspielen.“

Drabek: „Wir haben auch schon mal sieben Punkte verspielt“

Hohenau muss indes Wunden lecken, am Freitag geht es in Muckendorf weiter. Kapitän Marco Drabek, der bei Neudorfs Treffer zum 1:1 unfreiwillig mithalf, resümierte die zweite Halbzeit mit „leider zu wenig“, will die Flinte bei sieben Zählern Rückstand auf Neudorf aber auch noch lange nicht ins Korn werfen: „Sieben Punkte sind viel, aber wir haben in der Vergangenheit auch schon mal sieben Punkte Vorsprung verspielt – in sechs Runden. In dieser Liga ist noch nichts verloren, es gibt so viele starke Mannschaften.“ Sein Motto: „Weiter Gas geben, kämpfen und so viele Punkte wie möglich einsacken.“