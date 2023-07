Prottes statt Markgrafneusiedl

Er hätte die letzte Neuverpflichtung beim SC Markgrafneusiedl werden sollen: Viktor Micka, 22-jähriger Slowake mit Vergangenheit im U17-Nationalteam seines Landes. Am Sonntag spielte der Mittelfeldmann beim Verein aus der 2. Klasse Marchfeld noch beim Probegalopp gegen Stadlaus U18 mit, überzeugte wie erwartet und posierte im Anschluss sogar schon gemeinsam mit Trainer Karl Jungmann und einem anderen SCM-Neuzugang für das Transferfoto der NÖN.

Die beiden Parteien waren laut Jungmann einig, ausstehend war nur noch der Anmeldeprozess inklusive - in Anlehnung an den Profibereich - medizinischer Untersuchung. Wechseln Legionäre zum ersten Mal nach Österreich, müssen sie sich nämlich einen entsprechenden Stempel vom Hausarzt holen.

Eins-zu-Eins-Ersatz für Michal Lörinczi

Am Montag war Mickas Wechsel dann aber plötzlich vom Tisch und Jungmann am Hadern: „Gestern hat er Ja gesagt, jetzt sagt er er hat ein besseres Angebot bekommen.“ Dieses kam aus der Gebietsliga, war also zumindest sportlich in der Tat besser. Denn schon am Samstagabend hatte auch der SC Prottes Interesse am Spieler bekundet. „Dann hat es am Sonntag geheißen, man muss mit dem Spieler nochmal reden, er wäre sich mit einem Verein schon grundsätzlich einig. Und dann is es schnell gegangen“, berichtet Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth. Montagfrüh sei die Anmeldung mit allen Stempeln und Unterschriften schon unterwegs in Richtung Verband gewesen.

In Prottes ist Micka jedenfalls am Flügel vorgesehen, als Eins-zu-Eins-Ersatz für den spät in Richtung Hohenau abgewanderten Michal Lörinczi. Lustiges Detail am Rande: in der Akademie in Senica spielte der Slowake ausgerechnet unter dem jetzigen ASV-Coach Rudolf Bily.

Auch Raphael Pöschl zeigt im Training auf

Nicht vergessen will Prottes-Coach Kroboth, der mit seinen Mannen gerade am Weg zum Teambuilding nach Kärnten ist, aber auch auf Raphael Pöschl. Der Bruder von Patrick Pöschl, der aus beruflichen Gründen zuletzt ein ganzes Jahr nicht spielte, kam ja ebenfalls neu zum Verein und steht seit einigen Tagen voll im Training. Auch beim 2:2 gegen Obergänserndorf am Donnerstag war er im Einsatz. „Man sieht schon, dass er wirklich gut ist, und schnell“, freut sich Kroboth über eine weitere Option am Flügel. Seine Einschätzung: „Es wird ein harter Konkurrenzkampf.“