Spielverlauf war entscheidend

Tulln - Neusiedl 0:2. Am Montag gastierte das Team aus Neusiedl in der Rosenstadt. Beide Teams erwischten einen guten Start in die Rückrunde, in den letzten Wochen flachte die Leistungskurve aber etwas ab und beide versuchten in diesem Spiele wieder auf die Siegerstraße zurück zu finden. Abgesehen von einer Großchance der Gäste gleich zu Beginn, hatten die Gastgeber spielerisch mehr von der Partie und auch Vorteile was den Ballbesitz anging. Neusiedl stand defensiv aber bombenfest und ließ keine wirklichen Möglichkeiten zu. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Per Doppelschlag zur Entscheidung

In ähnlicher Tonart ging es nach der Pause weiter. Wirkliche Großchancen konnte sich keine Seite erarbeiten, wobei Neusiedl aus Standards etwas gefährlicher wurde. In der 68. gelang den Gästen dann die Führung, durch Haris Garagic, kein Unbekannter im Bezirk, spielte er zuletzt doch noch für Zwentendorf in der 2. Klasse Wachau/Donau. Nach einer Hereingabe traf er den Ball mit der Sohle und das Spielgerät wurde per Aufsitzer über Tulln-Schlussmann Weissinger, der in dieser Situation nicht unbedingt gut aussah, ins Tor bugsiert. Nur drei Minuten fiel dann auch schon die Entscheidung. Swarat war nach einem Standard per Kopf zur Stelle.

Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer: „Das war kein schlechtes Spiel von uns. Bis zum Gegentor hatten wir eigentlich mehr von der Partie, aber Neusiedl hat das schon auch sehr gut gemacht. Sie sind besonders in der Defensive sehr robust und kompakt und wir haben einfach keine zwingenden Chancen vorgefunden.“

Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas freute sich über den Dreier in Tulln, nachdem sein Team in Prottes in Minute 90 mit 0:1 verlor: „Ich bin megastolz auf die Mannschaft nach der schweren Partie am Samstag.“

Statistik:

Tulln - Neusiedl / Z. 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (68.) Garagic, 0:2 (71.) Swarat

Karten: Kletzer (90., Gelbe Karte Unsportl.), Sgarabottolo (87., Gelbe Karte Unsportl.), Arnautovic (83., Gelbe Karte Foul), Hesek (67., Gelbe Karte Foul), Kucera (62., Gelbe Karte Foul), Landsiedl (30., Gelbe Karte Foul)Muratovic (76., Gelbe Karte Unsportl.), Komornik (52., Gelbe Karte Foul)

Tulln: Josefik, Feldmann, Hesek, Landsiedl (68. Arnautovic), Sgarabottolo, Novak, Weissinger, Kopp (68. Arnautovic), Kucera, Kamenjasevic, Kletzer

Neusiedl / Z.: Pribitzer (67. Martinec), Ciobanu (85. Stadler), Komornik, Koller, Garagic (75. Scsepka), Straka Oliver, Benedik, Swarat, Probst, Wenzl, Muratovic (85. Holzmann)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil