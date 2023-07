Muckendorf mit neuem Obmann

Hermann Grüssinger hat seine Agenden an Manfred Meidlinger übergeben. Ein profaner Satz, doch es steckt weit mehr dahinter - Grüssinger beendete eine Ära - seine Ära. Mit dem Alt-Bürgermeister verlässt ein Urgestein den Verein, dem er natürlich als Fan und - wahrscheinlich auch im Background - erhalten bleibt. Die Fußstapfen sind groß, Manfred Meidlinger wird versuchen ein würdiger Nachfolger zu werden. Das nächste Ziel des Vereines dürfte der Aufstieg in die 2. Landesliga-Ost sein, zumindest wurde das so schon vom neuen, alten sportlichen Leiter Bajram Idrizi so kommunziert. Die Rahmenbedingungen wurden mit dem neuen Vorstand schon geschaffen. Ein schlagkräftiges Team in der Funktionärsriege soll für ein schlagkräftiges Team auch auf dem Platz sorgen.

Wenn der Verletzungsteufel nicht mehr so wütet wie in der vergangenen Saison, dann ist Muckendorf sicher einer der Favoriten auf den Titel. Nach und nach werden die rekonvaleszenten Spieler wieder zurückkommen. Auch in der neuen Saison darf man sich von den Tullnerfeldern wieder tolle Spiele erwarten. Potenzial dazu ist genug vorhanden.