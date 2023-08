Neuzugang ist zum Auftakt gesperrt

Wenn Hohenau-Obmann Roman Hallas über Neki Oda spricht, gerät er ins Schwärmen. „Der ist Weltklasse, ein Hammer“ waren nur einige seiner Worte, die er im Laufe der Vorbereitung für den 21-Jährigen fand. Der kam im Juli von Donaufeld, brachte aber ein Handicap von einer anderen Regionalliga-Station mit. Davor kickte Oda nämlich zweieinhalb Jahre bei Bruck, das nach schweren finanziellen Turbulenzen im Frühjahr nicht mehr angetreten und vom NÖ Verband (NÖFV) mit einem Zwangsabstieg belegt worden war. Neben saftigen Geldstrafen sowie einer Transfersperre der FIFA gab's auch Konsequenzen für einige Spieler, die – so befand der NÖFV – gegen die Amateurbestimmungen verstoßen haben. Unter ihnen ist auch Oda, der für drei Spiele gesperrt wurde. Absitzen muss er diese zu Beginn der neuen Saison, er wird also nicht nur den Auftakt in Lassee, sondern auch die Duelle mit Marchegg und Ernstbrunn verpassen. Hallas nimmt's gelassen: „Das haben wir bei der Verpflichtung gewusst.“

Auch einige andere fehlten beim ASV noch

Die Generalprobe in Gerasdorf absolvierte der ASV passenderweise ohne Oda, auch die Lörinczi-Brüder, Marek Skoda, Kapitän Marco Drabek und Bernhard Straka fehlten noch. Dennoch gab's ein starkes 1:1 „gegen eine hervorragende Mannschaft“, wie Trainer Rudolf Bily fand. Diese spielt immerhin in der Wiener Stadtliga.

Was man von Hohenau zum Auftakt in Lassee erwarten darf, kann Obmann Hallas dennoch nicht beantworten: „Ich weiß nicht, wo wir stehen. Am Freitag weiß ich sicher ein bisschen mehr. Ich freue mich jedenfalls auf die Partie.“ Selbiges gilt auch für Lassee-Trainer Martin Grabenbauer, der zum Start des alljährlichen Volksfests des SCL natürlich liebend gerne einen Dreier einfahren würde. Auch bei Lassee passten die Ergebnisse der finalen Testspielwoche (6:0 gegen Ladendorf, 2:0 bei Columbia Floridsdorf) und auch die Personalprobleme lichteten sich ein wenig.

Grabenbauer sah Hohenau statt Lassee

Die erste Halbzeit des zweiten Spiels verpasste Grabenbauer selbst, weil er sich noch Hohenau ansah. Er glaubt, dass am Freitag alles offen sein wird: „Die letzten Jahre gab es nur einmal ein 4:1, sonst war es immer eine enge Kiste. Das wird diesmal auch nicht anders sein.“Schiedsrichter Daubeck muss alleine auskommenMakel am Rande: Aufgrund der im Sommer noch verschärften Schiedsrichter-Not muss Regionalliga-Mann Gerhard Daubeck am Freitag ohne Assistenten auskommen. Bedenklich für ein Gebietsliga-Topspiel, doch Grabenbauer sagt: „Das ist nicht das, was die Partie entscheiden wird.“