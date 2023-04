Neusiedl mit dem perfekten Start

Werbung

Wullersdorf – Neusiedl 0.3. Der Beginn der Begegnung war zerfahren, auf beiden Seiten gab es einige Ballverluste und ungenaue Pässe. Deshalb zeichnete sich die frühe Führung der Gäste aus Neusiedl nicht wirklich ab. Infolge eines Freistoßes aus der Tiefe wurde der völlig frei stehende Oliver Starka bedient, schoss aus der Drehung und überwandte mit einem Aufsitzer SKW-Goalie Christoph Winter (7.). In der Folge war es kein Spiel mit vielen Torraumszenen. Gerade die Wullersdorfer blieben offensiv komplett harmlos. Die einzige Ausnahme war ein Palacka-Abschluss außerhalb des Strafraums. Dieser ging übers gegnerische Tor.

Nach 33 Minuten musste Wullersdorfs Torhüter Winter eine in Richtung Tor kommende Flanke parieren. Die Parade gelang dem Keeper, doch in dieser Aktion verletzte sich Winter an der Schulter. Beim Hechtsprung flog der Schlussmann mit der Schulter auf die Torstange. Obwohl er sichtlich Schmerzen hatte, blieb Winter weiterhin am Feld. Einmal lag der Ball noch im Netz der Neusiedler. Das vermeintliche Tor von Jovan Milutinovic wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gezählt.

Auch zum Beginn der zweiten Hälfte schien die Führung der Lesdedaj-Elf nicht in Gefahr zu sein. Die Gastgeber waren bislang in der Lage, sich klare Torchancen zu erspielen. Nach einer Stunde machte Neusiedl das Spiel ungewollt wieder spannend. Im Zentrum des Geschehens stand Johannes Stadler, der in der 61. Minute wegen eines taktischen Fouls Gelb sah. Zwei Minuten später war sein Arbeitstag frühzeitig beendet, denn in der nächsten Situation schloss der Schiedsrichter Stadler aufgrund eines Foulspiels mit Gelb-rot aus.

Verteidiger und Keeper verletzten sich gegenseitig

Die Wullersdorfer nutzten die Überzahl hingegen überhaupt nicht. Häufig versuchte es der SKW mit hohen Bällen, was gegen die großgewachsene Hintermannschaft des Gegners nicht aufging. Klare Möglichkeiten der Pöltl-Elf waren weiterhin Mangelware. Das wurde in der 72. Minute bestraft, als die Neusiedler praktisch aus dem Nichts das 0:2 erzielten. Nach einem Pass in die Tiefe auf Haris Garagic kam SKW-Verteidiger Simon Fürnkranz zur Kugel, sprach sich augenscheinlich nicht mit seinem Goalie ab. Ein Zusammenstoß der beiden Mitspieler folgte, woraufhin Garagic unverhofft zum Ball kam und ungestört ins leere Tor einschob. Zu allem Überfluss aus Sicht der Pöltl-Elf konnten sowohl Fürnkranz als auch der schon zuvor angeschlagene Winter nicht mehr weitermachen.

Selbst aus der Schlussoffensive der Blau-Gelben entstanden keine nennenswerten Torchancen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Joker Stephan Martinec noch für den 0:3 Endstand. Zuvor kombinierten sich die Gäste sehenswert durch, wonach Martinec perfekt in den Winkel traf.

Die Stimmen zum Spiel

Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas: „Das kommt doch überraschend. Mit unseren vielen Ausfällen so in die Meisterschaft zu starten, da muss ich sagen, Hut ab. Für mich ein verdienter Sieg. Defensiv wieder die Null, da kann man nichts aussetzen.“

Bei den Wullersdorfern herrschte dagegen Ratlosigkeit: „Das war wieder viel zu wenig, wenn du in zwei Heimspielen in 180 Minuten nur anderthalb Torchancen herausspielst, dann ist das viel zu wenig“, war Obmann Markus Semmelmeyer verzweifelt. Seinen Trainer Walter Pöltl unterstützt er dafür: „Er hat unsere volle Rückendeckung, wir sind keine Freunde von Schnellschüssen.“

Tore: Gast Haris Garagic (72.), Gast Stephan Martinec (90.), Gast Oliver Straka (7.)

Wullersdorf: Christoph Winter, Thomas Winter, Manuel Popp, Simon Fürnkranz, Peter Balta, Jovan Milutinovic, Sebastian Graf, Matej Palacka, Filip Pankarican, Marek Vesely, Adnan Musanovic, Kilian Eichhorn, Felix Pirkelbauer, Julian Rohrer, Simon Kitzler, Rey David Aviles Gonzales, Julian Rohrer (59. statt Matej Palacka), Rey David Aviles Gonzales (59. statt Sebastian Graf), Simon Kitzler (75. statt Simon Fürnkranz), Kilian Eichhorn (75. statt Christoph Winter)

Neusiedl / Z.: Christoph Koller, David Benedik, Johannes Stadler, Oliver Straka, Mirza Muratovic, Ionut Ciobanu, Muharrem Swarat, Haris Garagic, Christopher Komornik, Florian Wenzl, Manuel Probst, Jakub Babirat, Bernhard Straka, Karl Pribitzer, Stephan Martinec, Jonas Ofenböck, Karl Pribitzer (73. statt Mirza Muratovic), Stephan Martinec (83. statt Haris Garagic), Bernhard Straka (90. statt Christopher Komornik), Jonas Ofenböck (90. statt Oliver Straka)

Karten: Manuel Popp (76. Gelb Unsportl.), Haris Garagic (31. Gelb Unsportl.), Manuel Probst (55. Gelb Foul), Johannes Stadler (61. Gelb Unsportl.), Christopher Komornik (78. Gelb Foul), Johannes Stadler (63. Gelb-Rot Foul)