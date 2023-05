Bittere Heimpleite gegen Tabellennachzügler

Absdorf - Gars 2:3. Was für ein Debakel gegen den Tabellenletzten! Dabei war alles für einen Heimsieg angerichtet. Doch es kam anders. Schon nach sechs Minuten der erste Schock. Hinger schenkte den Hausherren das 0:1 ein. Die Absdorfer schienen jetzt erst den Ernst der Lage zu begreifen, starteten eine Aufholjagd um so rasch wie möglich den Ausgleich zu erzielen. Binnen zehn Minuten drehten die Heimischen dann auch die Partie: Zuerst gab es Handsalarm im Strafraum der Gäste, der Schiri zeigte auf den Punkt - Andi Dober verwandelte seinen ersten Penalty in diesem Spiel (14.), danach wurde Fabio Fiedler in der Box des Gegners umgemäht - wieder trat Dober an - 2:1 (24.). Der erste Wermutstropfen: Fiedler musste kurz danach das Feld verletzungsbedingt verlassen. Absdorf war aber am Drücker. Man ging mit einem knappen, aber zu diesem Zeitpunkt verdienten, Vorsprung in die Pause.

Nach dem Wechsel wurde die Entscheidung zugungsten der Hausherren verabsäumt, der Ausgleich der Gäste hinterließ bei Absdorf dann eine Schockstarre

„Kurz nach dem Wechsel müssen wir unsere zwei Riesengelegenheiten nutzen“, monierte Sportdirektor Mario Krumpöck die fahrlässige Chancenauswertung seiner Mannschaft. Die Gäste bestraften dieses Manko sofort. Schachinger brachte Gars mit dem Ausgleich zum 2:2 (54.) zurück ins Spiel - und Absdorf geriet völlig aus dem Tritt. „Wir brachten dann wenig bis gar nichts mehr auf die Reihe“, ärgerte sich Krumpöck. Drei Minuten vor dem Ende dann das endgültige Fiasko - Angenbauer brachte den Underdog mit 3:2 in Front - und das war dann auch die Entscheidung. Absdorf kam nicht mehr zurück. Ein wahrlich beschämendes Ergebnis, die zweite Niederlage in Folge, der Verlust der Tabellenführung.

Mario Krumpöck, Sportdirektor SV Absdorf: „Wir haben es verabsäumt nach der Führung kurz nach der Pause das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Was wir nach dem 2:2 ablieferten war schlicht und ergreifend völlig planlos. Wir sind konsterniert.“

Statistik:

Absdorf - Gars 2:3 (2:1)

Torfolge: 0:1 (6.) Hinger, 1:1 (14., Elfmeter) Dober, 2:1 (24.) Dober, 2:2 (54.) Schachinger, 2:3 (87.) Angenbauer

Karten: Sachs (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Dober (77., Gelbe Karte Unsportl.), Eckhart (44., Gelbe Karte Foul)Tscheppen (32., Gelbe Karte Kritik), Dundler (85., Gelbe Karte Unsportl.), Hinger (52., Gelbe Karte Foul), Gräf (14., Gelbe Karte Unsportl.), Schachinger (90+3., Gelbe Karte Foul)

Absdorf: Breuer, Lembacher (79. Nemec), Eckhart (HZ. Märkt), Stippl, Dober, Leal Barnaske, Schütz, Fiedler (38. Sachs), Weidlinger, Schwarz, Figl (79. Nuhsbaumer)

Gars: Schachinger, Kaiblinger (74. Dundler), Steiner, Reininger, Bauer (33. Grubmüller), Angenbauer, Zach, Hinger, Lechner, Gräf, Sykora Markus

309 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus