Absdorf untermauerte den Titel eindrucksvoll

Grenzenloser Jubel im Schmidatal nach dem Spiel gegen Heidenreichstein. In einer echten Machtdemonstration wurden die Waldviertler nach Strich und Faden zerlegt. Nach 19 Minuten waren praktisch schon alle Messen gesungen. Ein „Tripplepack“ innert drei Minuten brachte die Entscheidung.

Ein Tor schöner als das andere. Zuerst verwandelte Olli Weidlinger einen Stangler zum 1:0 (16.), Sekunden später überhob der überragende Fabio Fiedler den Gästekeeper (17.), ehe ein dynamischer Vorstoß von Nico Nemec mit einem tollen Treffer beendet wurde. Danach spielten sich die Absdorfer in einen Rausch und Torhunger, der erst mit dem achten Treffer gestillt wurde. „Dieser Titel gehört dem gesamten Trainerstaff und natürlich meiner tollen Mannschaft“, jubelte nach Spielende Meistertrainer Chris Schragner. Ins selbe Horn stieß Sportvorstand Mario Krumpöck: „Das war der schönste Tag seit 15 Jahren, wir haben Fußballgeschichte in Absdorf geschrieben. Schragner und sein Team haben das ermöglicht.“

Ein wahrlich verdienter Meistertitel

Mit Absdorf wurde zwar nicht das nominell bestbesetzte Team Meister, aber die insgesamt beste Mannschaft. Das sah auch Grafenwörth-Coach Alija Strugalioski so: „Herzliche Gratulation an Absdorf zum Titel! Den haben sie sich wirklich auf ganzer Linie verdient. Sie waren für mich das beste Team der ganzen Liga und das einzige Team, das besser war als wir.“ Ein Umstand den die deutlichen 6:2 und 5:0-Erfolge der Absdorfer gegen den schärfsten Titelkonkurrenten deutlich untermauern. Grafenwörth hätte Absdorf als einziges Team noch abfangen können, hätte dafür aber einen Ausrutscher der Schragner-Jungs und selbst einen Sieg gebraucht. Gegen Groß Gerungs gelang allerdings nur ein 2:2. Nachdem die Kunde über die deutliche Absdorfer Führung auf dem dortigen Platz die Runde machte, war die Luft bei Grafenwörth offensichtlich draußen. Den angepeilten dritten Tabellenplatz verpassten hingegen die Großweikersdorfer. „Wir waren nicht in der Lage einen stark ersatzgeschwächten Gegner zu schlagen. St. Bernhard ist somit verdient Dritter“, war Großweikersdorf/Wiesendorf-Coach Gernot Holcmann dementsprechend enttäuscht. Die Bezirksvereine auf den ersten drei Plätzen wäre schon ein Statement gewesen.