Matchball für Absdorf im Titel-Psycho-Thriller

Dieser Titelkampf mutiert am Ende zum absoluten Psycho-Thriller. Der SV Absdorf schlug Rehberg in letzter Minute mit 1:0. Dadurch setzten sich die Schmidataler wieder vor Grafenwörth. 24 Stunden zuvor hatten die Wagramer mit dem 3:2 gegen Kottes Absdorf unter argen Zugzwang gesetzt. Doch die Schragner-Elf hielt dem Druck stand, behielt die Nerven auch nach zahlreich vergebenen Chancen. Einmal mehr war es Mo Schwarz, der mit einem Freistoß in der 92. Minute seine Farben den Platz an der Sonne sicherte. Somit kommt es zum absoluten „Showdown“ in Absdorf. Wenn die Schragner-Elf gewinnt, dann sind sie Meister, dann kann auch ein Sieg der Grafenwörther nichts mehr am Titelgewinn des Rivalen rütteln. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage der Absdorfer müsste dennoch Grafenwörth gewinnen, denn die direkten Partien hat Absdorf für sich entschieden.

Bei Punktegleichheit wären trotzdem die Schmidataler Meister. Damit sind die Fronten klar abgeklärt. Grafenwörth schien sich zuletzt in der Rolle des Jägers durchaus wohl zu fühlen und muss am Samstag um 17 Uhr auswärts in Groß Gerungs ran. Absdorf hingegen spielt am Samstag schon um 15 Uhr daheim gegen Heidenreichstein. Wenn Grafenwörth auf dem Platz steht, wird man also schon wissen, ob es noch eine realistische Chance gibt. Aus dem Titelrennen ist die SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Das 0:1 gegen Langenlois ließ die letzte theoretische Chance platzen. Wie aber durchsickerte dürften die Großweikersdorfer auch in der nächsten Saison ein heißer Titelkandidat sein, wechseln doch Gio Kotchev und Robert Cajkusic vom Ligakonkurrenten Grafenwörth zur Holcmann-Truppe! Die beiden Cracks sind sicher absolute Unterschiedsspieler. Dagegen verläßt Nuhman Asipi den Verein. Er wurde von Tulln „zwangsverpflichtet“,