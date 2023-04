Achtes „zu null“ für Absdorf

Werbung

In der Anfangsphase verabsäumten die Absdorfer es, ihre Dominanz in Zählbares umzusetzen. "Da hätten wir durchaus schon führen können, doch wir waren zu wenig zwingend", meinte Sportvorstand Mario Krumpöck. Die Gäste stellten sich auf die Heimischen gut ein, Groß Gerungs" stellte die Bälle meist nur auf", meinte Trainer Christian Schragner. Eine Slap- Stick Einlage des Gästekeepers wurde aber zum " Eisbrecher". Ein an sich harmloser Ball glitt ihm durch die Handschuhe, Fabian Märkt erfasste die Situation am schnellsten und köpfte ein.

Wie auf einer schiefen Ebene richtung Gästetor

Die zweite Hälfte lief wir auf einer schiefen Ebene Richtung Gästetor. Der Brasilianer Wesley wurde zum Man of the Match, scorte in Minute 61. zum 2:0 und zum Abschluss des Spiels auf 3:0. Doch dazwischen klopfte er noch am Gebälk des Gegners an. Eine souveräne Leistung der Heimelf.

Stimmen zum Spiel:

Mario Krumpöck, Sportvorstand SV Absdorf: „Wir ließen nur eine Chance zu und hätten gut und gerne fünf bis sechs Tore machen können. Wieder ein zu Null Spiel- jetzt erwartet uns ein Kampfspiel in Kottes.“

Ante Plazibat, Trainer USV Groß Gerungs: „Das war defensiv sehr gut, wir haben vor allem in der ersten Hälfte kaum etwas zugelassen. Dabei haben wir aber vergessen, nach Ballgewinn mehr auf Konter zu spielen. Da waren wir zu nervös, haben die Bälle zu schnell weggeschlagen. Das 0:1 war bitter. Wenn wir das 0:0 in die Pause bringen, geht in der zweiten Hälfte vielleicht noch etwas. So waren wir bemüht, aber Absdorf hat verdient gewonnen. Wesley hat den Unterschied ausgemacht, hatte neben den zwei Toren noch zwei Lattenschüsse.“

Tore: Heim Wesley Mateus Leal Barnaske (61.), Heim Wesley Mateus Leal Barnaske (90.), Heim Fabian Märkt (44.)

Absdorf: Stefan Stippl, Michael Eckhart, Oliver Weidlinger, Wesley Mateus Leal Barnaske, Moritz Schwarz, Maximilian Lembacher, Mario Breuer, Niklas Figl, Fabio Fiedler, Fabian Märkt, Michael Schütz, David Guttmann, Marco Hoch, Nico Nuhsbaumer, Markus Wagner, Nico Nemec, Meris Kadic, Nico Nuhsbaumer (65. statt Maximilian Lembacher), Marco Hoch (76. statt Niklas Figl), Nico Nemec (76. statt Fabio Fiedler)

Groß Gerungs: Robin Pfeiffer, Stefan Katzenschlager, Luca Pichler, Maximilian Scharitzer, Petr Elias, Lukas Klauner, Samuel Schulner, Adam Hajek, Hannes Katzenschlager, Jonas Schulner, Martin Hofbauer, Jakob Friedl, Niklas Atteneder, Lukas Menhart, Tobias Grünstäudl, Julian Rockenschaub, Stefan Katzenschlager, Lukas Menhart (54. statt Luca Pichler), Stefan Katzenschlager (61. statt Martin Hofbauer), Niklas Atteneder (75. statt Jonas Schulner), Julian Rockenschaub (75. statt Hannes Katzenschlager)

Karten: Niklas Figl (71. Gelb Foul), Hannes Katzenschlager (33. Gelb Unsportl.), Samuel Schulner (52. Gelb Foul)