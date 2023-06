Die Raabser lassen (fast) alle Waldviertler durchschnaufen

Geht alles nach Plan, könnte die Gebietsliga in der nächsten Saison eine echte Waldviertel-Liga werden. Dobersberg hat den Aufstieg aus der 1. Klase fixiert, Amaliendorf muss sicher aus der 2. Landesliga absteigen, auch für Schweiggers sind dort die Chancen auf den Klassenerhalt nur mehr sehr gering. Bis zu neun Waldviertler Klubs könnten daher 2023/24 in der sechshöchten Spielklasse vertreten sein. Das steigert die Motivation der Waldviertler, die Liga zu halten, umso mehr. Und dank Raabs sind sie alle am Wochenende - auch trotz Ausrutschern - diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.

Der USV Raabs feierte nämlich in Gars einen knappen 1:0-Sieg und verschaffte sich damit selbst wieder mehr Platz zu den Abstiegsrängen, sondern hielt auch für die anderen Abstiegskämpfer die nach oben strebende Tscheppen-Elf, die noch auf dem ersten Abstiegsrang steht, auf Abstand. Damit wirkte sich die Niederlage des FC Heidenreichstein gegen Kottes für die Burgstädter nicht allzu tragisch aus. Diese halten drei Runden vor Schluss wie auch Kottes bei sieben Punkten Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge.

Groß Gerungs hat das Getümmel verlassen

Überhaupt alle Sorgen los ist seit dem Pfingstmontag der USV Groß Gerungs. Der legte auf das 3:1 in Großweikersdorf noch einen 3:2-Sieg im Nachtragsspiel gegen Langenlois drauf, hat damit den Klassenerhalt in der Tasche. „Ich bin sehr froh, dass wir aus dem Getümmel draußen sind – und auch, dass wir in den nächsten Wochen keinen Abstiegskämpfer mehr als Gegner haben“, sagte Trainer Ante Plazibat, der nach seiner Absage an den SC Gmünd vor der Verlängerung bei den Kreuzbergkickern steht.

„Nachdem es vorige Saison die zusätzlichen Aufstiegsspiele gegeben hat, sehen wir heuer den anderen Vorteil der Fix-Absteiger-Regelung“, sagt Werner Vogl, Obmann der Hauptgruppe Waldviertel. „Wenn zwei Klubs in die Nordwest/Waldviertel absteigen, hätte es davor drei Absteiger gegeben. Jetzt gibt es trotzdem nur zwei Absteiger. Und damit gibt es auch die Möglichkeit, dass es gar keinen Waldviertler erwischt.“

Raabs als mögliches Zünglein an der Waage

Mit Schlusslicht Traismauer und Weißenkirchen sind nämlich nur zwei Nicht-Waldviertler in den Abstiegskampf verwickelt. Für Gars lebt die Chance auf den Klassenerhalt noch immer - zumal auch noch das direkte Duell mit Weißenkirchen ansteht. Die Wachauer müssen außerdem noch nach Raabs und Kottes. Der SC Traismauer, dem schon fünf Punkte zum rettenden Ufer fehlen, trifft noch auf Langenlois, St. Bernhard und Raabs. Somit könnte alleine Raabs schon ein Zünglein an der Waage für die übrigen Viertelskollegen sein.

Heidenreichstein stehen noch die schweren Spiele in Grafenwörth und Absdorf bevor, dazwischen empfängt die Bujdak-Elf Groß Gerungs. Kottes bekommt's neben Weißenkirchen und Gars noch mit Grafenwörth zu tun, Raabs muss neben Weißenkirchen und Traismauer noch gegen Gföhl ran. Gegen Letztere muss auch Gars noch ran - zudem gegen Kottes.

Es werden also noch spannende drei Runden - eine weitere Vorentscheidung könnte aber schon am nächsten Wochenende folgen.