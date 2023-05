Ein Woche für die Waldviertler

Ein kollektives Aufatmen war am Sonntagabend im Waldviertel zu vernehmen. Mit Groß Gerungs, das den ersten Sieg im Frühjahr gefeiert hat, Kottes und Heidenreichstein schrieben drei Waldviertler Abstiegskämpfer gleichzeitig voll an, verschafften sich einen Polster zu den Abstiegsrängen. Der ist wichtig, denn auch Schlusslicht Gars überraschte in Absdorf, verließ erstmals seit vielen Wochen den letzten Platz. Die untere Tabellenhälfte rückte zusammen.

„Zwei Siege werden wir noch brauchen“, rechnet Heidenreichsteins Sektionsleiter Otto Schindl vor. Wichtig sei der Sieg am Sonntag gegen Traismauer gewesen. Mit dem 4:0 stießen die Burgstädter den Klub ans Tabellenende. Ob das nicht schon eine erste Vorentscheidung im Abstiegskampf gewesen ist…

Punktegleich mit dem FCH steht Kottes da, bestätigte mit dem 3:2-Sieg gegen St. Bernhard seine gute Form, belohnte sich auch erstmals wieder dafür. „Etwas Glück war dabei, aber der Sieg ist nicht unverdient. Es war auch ein wichtiger Sieg, damit haben wir uns nach hinten etwas abgesichert“, freute sich Sektionsleiter-Stellvertreter Markus Führer, der jetzt auf dem kleinen Platz in Rehberg gleich nachlegen möchte. „Aber das wird ein unangenehmer Gegner.“

Die Rehberger liegen unmittelbar vor Groß Gerungs, das sich mit dem ersten Sieg im Frühjahr wohl aller Abstiegssorgen entledigt hat. Zehn Punkte trennen die Plazibat-Elf jetzt von der Abstiegszone. „Hoffen wir, dass es so weitergeht. Gegen Weißenkirchen war das eine wirklich gute Leistung, wir waren nie unter Druck“, hofft Trainer Ante Plazibat jetzt auch in Gföhl auf Punkte. Auch Sektionsleiter Martin Faltin hofft, dass die Mannschaft jetzt weiter punktet: „Besonders die direkten Duelle werden noch wichtig.“ In zwei Wochen kommt Traismauer. Nächste Woche beginnen bei den Gerungsern jedenfalls die Planungen für die nächste Saison.