In der Verlängerung schlug Gmünd zu

Werbung

St. Bernhard - Gmünd 0:1 nach Verlängerung. Bestes Wetter, 300 Zuschauer, Spannung pur am Rasen: Das Viertelfinal-Spiel des Admiral NÖ Cups zwischen Gebietsligist St. Bernhard und Gmünd bot alles, was ein Thriller braucht. Was fehlte, waren bloß die Tore. Groß-Chancen fanden beide Teams vor. Gmünd hatte mit einem Stangen-Doppel Pech, als Martin Held in einer Aktion beide Torstangen traf, die Gastgeber klopften einmal durch Florian Führer an, der alleinstehend an Gmünd-Keeper Kümmel scheiterte, und einmal durch Christoph Pelikan. Einige sahen den Ball bei dieser Aktion bereits hinter der Torlinie, Schiedsrichter Marcus Pottendorfer ließ aber weiterlaufen. „Wir haben Gmünd die Stirn geboten – die haben eine sehr gute Mannschaft, ansonsten spielst du in der 2. Landesliga nicht im vorderen Drittel mit“, sagte St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger. „Ich denke aber, dass wir sogar ein Chancenplus hatten.“ Sei‘s drum, nach 90 torlosen Minuten ging es in die Verlängerung.

Dort machte Gmünd mit einem schönen Angriff, vollendet von Martin Held, in der 98. Minute den Siegestreffer. In der Nachspielzeit der Verlängerung hatte der eingewechselte Alexander Fellhofer noch eine Riesenchance auf den Ausgleich, traf den Ball am Fünfer aber nicht ordentlich. „Es war ein richtiger Cup-Fight – die Zuschauer sind voll auf ihre Rechnung gekommen“, lobte Trainer Fettinger den Auftritt seines Teams.

USV ST. BERNHARD - SC GMÜND 0:1 nach Verlängerung (0:0, 0:0).

Tor: 0:1 (98.) Martin Held.

St. Bernhard: Marstaller; Pöhn (89. Reiss), Chalupa, Daniel Zotter, Führer (104. Führer); Ploderwaschl (68. Eichwalder), Macho, Docekal (63. Pgacovic), Pfeifer; Wimmer, Pelikan.

Gmünd: Kümmel; Dürnitzhofer, Slama, Müller (58. Yanchuk), Dangl (120. Schmid), Korherr, Peterek, Jakub Held, Martin Held, Obradovic, Nemec (46. Zimmel).

St. Bernhard, 300 Zuschauer, SR Pottendorfer.