„Es war ein besonderes Spiel mit Traumkulisse“

Über 400 Zuschauer, Fußballlegende Franz Hasil als Stargast, sommerliche Temperaturen – am Samstagnachmittag war in Raabs alles angerichtet für ein wahres Fußballfest. Der Anlass: Das Waidhofner Bezirksderby gegen Dobersberg. Dementsprechend groß war die Vorfreude im Vorfeld, angetan waren beide Seiten von der Stimmung: „Es war schon besonders“, meinte Raabs-Kapitän Stefan Hölzl. Auch Dobersberg-Sektionsleiter Harald Pelz schlug in dieselbe Kerbe: „Es war ein besonders Spiel mit einer Traumkulisse.“

Raabs - Dobersberg Raabs gewinnt emotionsgeladenes Derby gegen Dobersberg

Welt- & Europapokalsieger Franz Hasil mit Raabs-Obmann Richard Zarycka und Newcon-CEO Gerald Haidl (v.l.n.r.). Foto: privat

Das Derby wurde eine durchaus hitzige und emotionsgeladene Partie, wenn auch kein fußballerischer Leckerbissen – mit glücklicherem Ende für Raabs. Spielertrainer Miroslav Milosevic avancierte zum Helden, sorgte mit einer starken Einzelaktion für das entscheidende 2:1. „Ein Unentschieden wäre möglich gewesen. Aber Raabs hat eben diese Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können – wir haben die nicht“, analysierte Pelz die Derbypleite, die bereits die vierte Niederlage in Folge für sein Team war. „Wir sind einfach noch zu grün und zu jung“, meinte Pelz, in dessen Kader noch kein Spieler vor dieser Saison höher als in der 1. Klasse kickte. Nun dürfe man aber keinesfalls den „Kopf verlieren“, „harte Arbeit“ sei notwendig. Nächster Gegner ist mit Großweikersdorf/Wiesendorf ein Titelkandidat, Pelz traut seinem Team aber „zumindest einen Punkt“ zu. Zurückkehren könnte Mathias Wanko, den eine Bauchmuskelzerrung plagt.

Ekstase: Nach dem Ausgleich brachen bei Sektionsleiter Harald Pelz & seinen Dobersbergern alle Dämme. Foto: Nikolai Dangl

Groß war die Freude klarerweise bei Lokalrivale Raabs. „Jetzt sind wir wieder vorn dabei“, freute sich Hölzl nach Spielende. Der Derbysieg könne nun „Auftrieb verleihen“, meinte auch Obmann Richard Zarycka. Spielerisch müsse sich das Team aber steigern, waren sich beide einig. Denn: Am Wochenende geht's nach Kottes – dorthin, wo die Thayastädter seit mittlerweile neun Jahren nicht mehr gewinnen konnten. „Es wird schwierig. Wir haben dort nur gewonnen, wie wir Meister geworden sind“, erinnerte sich Zarycka. Das war im Oktober 2014 in der 1. Klasse.