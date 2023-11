Weiß-Blau gegen Blau-Weiß: Kurioser Trikot-Entscheid

Wer am Samstagnachmittag im Rehberger Rechpergstadion die Partie zwischen Gastgeber SV Rehberg und Aufsteiger USV Dobersberg verfolgte, musste sich mitunter anstrengen. Denn kurioserweise ließ Schiedsrichter Sven Mayer eine dürftige Trikot-Konstellation zu. Während die Gastgeber in weißen Trikots mit blauen Ärmeln sowie blauen Hosen und weißen Stutzen aufliefen, traten die Dobersberger in blauen Leiberln mit weißen Ärmeln und Hosen sowie blauen Stutzen an.

Weiß-Blau-Weiß: SV Rehberg (Daniel Fürler). Foto: Franz Dangl

„Wir haben dann eh gefragt, ob sie (Rehberg, Anm.) nicht andere Dressen da hätten oder zumindest andersfarbige Stutzen – aber für den Schiedsrichter hat es so gepasst. Das war schon ein bisschen unverständlich“, schildert Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz, dessen Team offenbar die orangene Auswärtsgarnitur nicht mit im Gepäck hatte. Wohl das Problem hinsichtlich anderer Trikots bei den Gastgebern: Die eigentliche Heimwäsch' der Rehberger ist komplett blau. Letztlich unterlag Dobersberg 0:2, schwieriger sei das Spiel aufgrund der Trikot-Konstellation schon gewesen, meinte Pelz – der aber auch betonte: „Das darf keine Ausrede sein.“

Am abschließenden Hinrunden-Spieltag haben die Dobersberger spielfrei, überwintern fix als Vorletzte.