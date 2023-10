In der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel geht's rund. „Alles ist möglich, nix ist fix“, lautet das Motto. Da schießt sich etwa Heidenreichstein mit einem 6:1 über den Ersten Langenlois selbst an die Spitze, um drei Niederlagen später ins Mittelfeld abzurutschen. Raabs legte einen Fehlstart hin, ist jetzt Dritter. Aufsteiger Dobersberg wiederum startete gut, kratzt nun an der Abstiegszone.

Die ist ohnehin derzeit fast für die komplette Liga präsent. Den Dritten und den Drittletzten trennen nur sieben Punkte. Hier kann jeder jeden schlagen. Die Wochen bis zur Winterpause werden die Tabelle noch einige Male durcheinander würfeln. Dann werden sich vielleicht die vorderen und hinteren Plätzen etwas deutlicher abgrenzen. Oder aber es bleibt bis ins Frühjahr spannend. Das wäre das Beste, was den Fußball-Fans passieren kann. Denn so hat jede Runde ihre Brisanz, gibt's jede Menge Spitzenspiele – und vielleicht einen überraschenden Ausgang.