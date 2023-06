Es kann schnell wieder rauf gehen

Den Klassenerhalt hatten die Garser schon am vorletzten Spieltag verspielt. Nach dem 1:1 im direkten Duell in Weißenkirchen war's klar, dass es in der letzten Runde ein Fußball-Wunder braucht. Das trat nicht ein: Weißenkirchen siegte in Kottes, Gars half der 5:0-Sieg über Gföhl nichts.

Für Tränen und Trauer bleibt nicht viel Zeit. Die Weichen für die 1. Klasse gehören gestellt. Da muss und kann Gars auf die Rückrunde aufbauen. Fünf Siege, 18 Punkte, siebentbestes Team. Wer so gut in der Gebietsliga mithält, der wird auch in der 1. Klasse vorne mitmischen. Vorausgesetzt die Garser sind moralisch schnell wieder auf der Höhe. Ein Abstieg kann der Anfang einer Negativspirale sein. Siehe den vorjährigen Gebietsliga-Absteiger Röschitz, der gleich in die 2. Klasse weitergereicht wurde.

Kann Gars die aktuelle Truppe, vor allem aber Turbo Markus Angenbauer halten, dazu den einen oder anderen guten Neuzugang verpflichten, dann steht der Chance einer raschen Gebietsliga-Rückkehr nicht viel im Weg.