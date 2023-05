Raabs gewinnt Abstiegs-Kracher

Gars - Raabs 0:1. Vier Spiele in Folge gewannen die Garser zuletzt - das ließ sie in Hinblick auf den Klassenerhalt wieder hoffen. Dieser Erfolgslauf wurde nun gestoppt: Raabs, das ebenfalls bitter Punkte im Kampf um den Ligaverbleib benötigt, setzte sich mit 1:0 durch. Den Goldtreffer erzielte Jovo Fonjga bereits in Minute drei. Repa ging an der Flanke durch, seine Hereingabe drückte der Raabser Stürmer über die Linie.

Gars zeigte sich von diesem Rückstand geschockt, Raabs hatte zu diesem Zeitpunkt das Heft in der Hand. Stepanovsky setzte einen Schuss nur knapp über die Latte, dazu rettete Gräf für die Garser knapp vor der Linie. Erst knapp vor der Pause die erste gute Möglichkeit für die Hausherren: Ein Schuss von Hinger ging knapp am Tor vorbei.

Gleich nach der Pause die wohl beste Ausgleichsmöglichkeit: Bauer tauchte alleine vor Kucirek auf, doch der Raabser Keeper war um den Tick schneller am Ball. Das Spiel war nun völlig offen. Gars tonangebender, Raabs im Konter weiter gefährlich. Einen solchen hätte Fronek im Finish noch finalisieren müssen, vergab aber. So störte die Gäste auch die gelb-rote Karte für Glück nicht mehr, der Sieg war fixiert.

Statistik:

Gars - Raabs 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (3.) Fonjga

Karten: Tscheppen (65., Gelbe Karte Kritik), Wick (68., Gelbe Karte Kritik), Lechner (36., Gelbe Karte Foul), Angenbauer (66., Gelbe Karte Foul), Sykora (., Gelbe Karte Kritik), Zach (70., Gelbe Karte Foul)Glück (90+4., Gelb/Rote Karte Foul), Glück (25., Gelbe Karte Kritik), Fonjga (31., Gelbe Karte Foul)

Gars: Reininger, Hinger, Lechner, Bauer, Steiner Manuel, Zach Oliver (HZ. Zach), Gräf, Grubmüller, Schachinger, Dundler, Angenbauer

Raabs: Glück, Kranzl, Fonjga, Samanek (84. Roßnagl), Kominek, Fronek, Hölzl, Repa, Kucirek, Hanko, Stepanovsky

252 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Eder