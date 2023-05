Schwerer Patzer sorgt für Gföhler Derby-Sieg

Gföhl - Langenlois 2:1 (1:1). In einer Partie auf Augenhöhe hatten die Heimischen nach elf Minuten die erste Torchance. Nach einem schönen Zuspiel von Thomas Steinbauer rettete Langenlois-Torhüter Patrik Feiertag vor Martin Barta. Die Gäste aus dem Kamptal hatten nur zwei Minuten später ihre erste Möglichkeit. Gföhl-Innenverteidiger Michael Dietl verlor den Ball an Jan Kosak, der den Ball zur Mitte bracht. Stürmer Parick Florreither scheiterte aber aus kurzer Distanz an Gföhl-Torhüter Moritz Pauser.

Kosak bringt Langenlois in Führung

In der 24. Minute sahen die 300 Zuschauer dann den ersten Treffer im Spiel. Einen Freistoß verlängerte Patrick Hackl per Kopf auf Kosak. Der Legionär ließ einen Gegenspieler stehen und verwandelte mit seinem starken linken Fuß ins kurze Eck. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff durften dann auch die Gföhler das erste Mal jubeln. Bei einem langen Ball verschätze sich Langenlois-Verteidiger Michael Stumpfer und Martin Barta nutzte den Eigenfehler per Schuss ins lange Eck gekonnt aus.

Schwere Verletzung nach dem Seitenwechsel

In der 55. Spielminute verletzte sich Langenlois-Spieler Alexander Grünwald bei einem Zweikampf und musste mit der Rettung abgeholt werden. In einer schwachen zweiten Hälfte hatten die Gäste in der 82. Spielminute eine Riesenchance auf das 2:1. Der eingewechselte Kevin Dantinger scheiterte aber nach Kosak-Vorarbeit an Pauser. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielten die Heimischen dann den entscheidenden Treffer zum 2:1. Nach einem ungefährlichen langen Ball verschätzte sich Langenlois-Goalie Feiertag und legte den Ball perfekt auf für Stefan Mayerhofer, der nur noch einschieben musste und den Derbysieg für Gföhl fixierte.

Statistik:

Gföhl - Langenlois 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (24.) Kosak, 1:1 (35.) Barta, 2:1 (90+5.) Mayerhofer

Karten: Barta (28., Gelbe Karte Foul)Stumpfer (42., Gelbe Karte Foul), Miksch (90+8., Gelbe Karte Foul), Florreither (84., Gelbe Karte Unsportl.)

Gföhl: Steiner (90+6. Bierbaumer), Steinbauer, Dietl, Stefanec, Barta, Pauser, Mayerhofer (90+8. Flesch), Hahn Christian, Simlinger Markus, Hahn Florian (75. Lang), Gerstl

Langenlois: Kosak, Grünwald (64. Dantinger), Stumpfer Michael, Kraml, Feiertag, Florreither, Martin (HZ. Miksch), Jedlicka, Stumpfer Erich, Hackl, Leligdon

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü