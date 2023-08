Erfolgreiches Debüt für Blauensteiner

Gföhl - Schweiggers 3:2 (3:2). Dadurch, dass Gföhl in der ersten Runde spielfrei war, hatten die Waldviertler einen leichten Vorteil gegenüber den Gästen aus Schweiggers, die am Samstag mit 4:1 gegen Titelaspirant Großweikersdorf verloren. Den besseren Start ins Spiel erwischte dann aber die Auswärtsmannschaft. Nach einem Stellungsfehler von Gföhl spielte Schweiggers den Konter stark zu Ende und Vaclav Vasicek brachte die Gäste in der neunten Spielminute in Führung. Danach folgten aber die besten 20 Minuten der Heimischen, in denen die Gföhler innerhalb von nur zehn Minuten gleich drei Tore erzielten. Der Ausgleich zum 1:1 folgte bereits in der zehnten Minute. Florian Hahn verwandelte nach einer sehenswerten Aktion. Fünf Minuten später war es Christian Hahn, der das Spiel zugunsten von Gföhl drehte, ehe Alexander Hahn mit einem Volley aus rund 30 Metern für das 3:1 sorgte.

Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit

Sechs Minuten nach der Gföhler-Drangphase kamen die Gäste zurück ins Spiel. Einen Eigenfehler der Blauensteiner-Elf nutzte Vasicek aus und machte das Spiel wieder spannend. Nach dem Seitenwechsel verabsäumte es Gföhl, den Sack zuzumachen. Schweiggers fehlte jedoch in der Offensive die Durchschlagskraft und kam kaum mehr zu Chancen auf den Ausgleich. Am Ende blieb es beim 3:2 für Gföhl, die ihrem neuen Trainer einen Einstand nach Maß bescherten.

Stimmen zum Spiel

Max Blauensteiner, Trainer Gföhl: „Wir haben sich das Leben zum Teil unnötig schwer gemacht und den Gegner mit einem Eigenfehler zurück ins Spiel geholt. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für uns.“

Statistik:

Gföhl - Schweiggers 3:2 (3:2).

Torfolge: 0:1 (9.) Vasicek, 1:1 (10.) F. Hahn, 2:1 (15.) C. Hahn, 3:1 (20.) A. Hahn, 3:2 (26.) Vasicek.

Gelbe Karten: ; Almeder (86. Foul).

Gföhl: Alexander Simlinger; Flesch, Stefan Mayerhofer (89. Binder), Futterknecht, Christian Hahn, Alexander Hahn, Barta, Stefanec, Markus Simlinger, Florian Hahn (HZ. Tobias Simlinger), Steiner.

Schweiggers: Meller; Almeder, Steinbauer, Brunner, Laschober, Konecny, Herzog, Kurz, Vasicek, Kasper (76. Waldhäusl), Steininger (84. Strohmayer).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner.