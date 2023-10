Frühe Führung hergeschenkt

Heidenreichstein - Gföhl 1:3. Bereits in der fünften Minute brandete in der Burgstadt Jubel auf, Martin Toman bediente Radim Koutny und der hielt aus der Distanz drauf - der Ball pendelte von der Latte ins Tor.

Danach nahmen die Gäste in einer zerfahrenen Partie das Zepter in die Hand, fanden Chance um Chance vor, scheiterten aber ein ums andere Mal am starken Torhüter Patrick Brantner. Schon in der zehnten Minute war der Schlussmann (fast) geschlagen, doch Tobias Simlinger soll sich beim entscheidenden Moment im Abseits befunden haben. Gföhl-Trainer Stefan Ankerl war anderer Meinung, er kassierte Gelb für Kritik. In der 26. Minute war schließlich Simon Stefanec erfolgreich, ließ gleich zwei Gegenspieler stehen und traf zum Ausgleich ins Eck. Kurz vor der Pause reklamierten die Gäste einen Elfmeter, wurden aber wieder nicht erhört.

Simlinger darf doch jubeln

Dafür belohnten sich die Gföhler nach einer Stunde selbst, Simlinger, dem in der zehnten Minute der Treffer verwehrt blieb, zog von der Seite ab und knallte den Ball ins lange Eck (61.). Das Spiel war nun gedreht, und bei den Hausherren schlichen sich mehr Fehler ein. So führte ein missglückter Rückpass nur zehn Minuten später bereits zum 1:3 durch Stefan Mayerhofer (71.). Bitter für die Heimischen, die kurz zuvor durch Jiri Prchal sogar die Ausgleichschance vorfanden. Bis zur Schlussphase blieb Heidenreichstein aktiver, ging am Ende aber leer aus.

Statistik:

Heidenreichstein - Gföhl 1:3 (1:1).

Torfolge: 1:0 (5.) Koutny, 1:1 (26.) Stefanec, 1:2 (61.) Tobias Simlinger, 1:3 (71.) Stefan Mayerhofer.

Gelbe Karten: Beranek (34. Foul), Mürwald (55. Kritik), Koutny (41. Foul), Lukas Flicker (75. Unsportlichkeit); Ankerl (10. Kritik), Stefanec (90. Unsportlichkeit), Futterknecht (40. Foul).

Heidenreichstein: Brantner; Lukas Flicker, Toman (82. Sachar), Beranek, Mürwald, Stefan Flicker, Ludwig (76. Katzian), Koutny, Prchal, Simon, Berky.

Gföhl: Pauser; Barta, Stefan Mayerhofer (90+1. Binder), Futterknecht, Tobias Simlinger, Christian Hahn, Markus Simlinger, Schwarz-Klafl, Steiner, Florian Hahn (75. Lang), Stefanec.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka.