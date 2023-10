Langenlois rettet Punkt nach Raabser Comeback

Raabs/Thaya – Langenlois 3:3. „Sehr schwierig“ werde es gegen Langenlois – das hatte Raabs-Kapitän Stefan Hölzl schon im Vorfeld betont, fiel selbst gegen die Eichinger-Elf verletzungsbedingt aus (die NÖN berichtete).

USV Raabs/Thaya Kapitän fällt aus

Vor gut 200 Zuschauern im Thayatal Stadion begann die Partie in den ersten Minuten weitgehend ausgeglichen, in Spielminute 20 lag die Kugel dann im Gäste-Tor. Rostislav Samanek hatte den Ball versenkt, das Schiedsrichtergespann rund um Referee Markus Winkler entschied allerdings auf Abseits. Auf der Gegenseite verfehlte Jan Leligdon aus aussichtsreicher Position mit einem strammen Schuss sieben Minuten später.

Eilenberger mal zwei

Bis zum ersten Treffer musste das Publikum fast bis zur Pause warten, sah dafür gleich einen Doppelschlag: Sebastian Eilenberger netzte zunächst in der 41. Spielminute zum 1:0 – ein strittiger Treffer, die Hausherren reklamierten auf eine vermeintliche Abseitsstellung, aber vergebens. Nur drei Minuten später war es dann erneut Eilenberger, der die Führung der Langenloiser ausbaute und auf 2:0 aus Gäste-Sicht stellte.

Aus den Kabinen kamen die Raabser dann besser, dominierten die Anfangsphase des zweiten Durchgangs klar. Nach fast einer Stunde wurde Tomas Fronek bei einem Angriff dann im Gäste-Strafraum gefoult, Schiedsrichter Winkler entschied folgerichtig auf Elfmeter für Raabs: Spielertrainer Miroslav Milosevic trat an und verwandelte den Strafstoß im zweiten Versuch zum 1:2-Anschlusstreffer. Infolgedessen blieben die Thayastädter dran, drückten auf den Ausgleich. Pech hatte der USV in Minute 68: Fronek scheiterte am Querbalken. Vier Minuten später netzte Verteidiger Florian Kranzl dann zum verdienten 2:2: Einen Milosevic-Freistoß konnte Langenlois-Torwart und -Kapitän Patrik Feiertag gerade noch so klatschen lassen, Kranzl schaltete am schnellsten und drückte die Kugel rein.

Milosevic stellte Spiel auf den Kopf

In Spielminute 79 nahm Milosevic dann selbst das Heft in die Hand, vollendete eine sehenswerte Einzelaktion mit dem dritten Streich für die Raabser, drehte die Partie. Kurz darauf hatte Samanek wohl den Matchball auf dem Fuß, hätte auf 4:2 für den USV stellen können. Der Ex-Landesliga-Kicker scheiterte aber, setzte den Ball knapp neben das Gäste-Tor. Vier Minuten vor dem Ende der regulären Matchzeit war es dann schließlich Michael Wildpert, der den „Loisern“ doch noch den Punktgewinn sicherte und den 3:3-Endstand fixierte.

„Die erste Hälfte war ausgeglichen, in der zweiten waren wir dann besser. Ich denke, dass dieses Unentschieden in Ordnung geht. Es war ein gutes Spiel mit hohem Tempo von beiden Mannschaften“, resümierte Raabs-Obmann Richard Zarycka, dessen Team sich durch das erste Remis in der laufenden Spielzeit vor den beiden Sonntagsspielen auf Rang zwei schob. Langenlois musste die Punkte zum bereits dritten Mal teilen, machte vorm Sonntag einen Platz gut und ist derzeit Fünfter. Kommendes Wochenende trifft die Eichinger-Elf dann auf Tabellenführer SG Großweikersdorf/Wiesendorf, Raabs muss nach Weißenkirchen.

Statistik:

Raabs/Thaya - Langenlois 3:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (41.) Eilenberger, 0:2 (44.) Eilenberger, 1:2 (59.) Milosevic, 2:2 (72.) Kranzl, 3:2 (79.) Milosevic, 3:3 (86.) Wildpert.

Gelbe Karten: Samanek (. Unsportlichkeit), Hanko (89. Foul); Martin (57. Foul), Jedlicka (87. Foul), Gräf (93. Unsportlichkeit), Michael Stumpfer (82. Kritik), Kraml (72. Foul).

Raabs/Thaya: Sieber; Sauer, Celoud, Stepanovsky, Dundler, Kominek, Milosevic, Fronek, Fonjga (78. Hanko), Samanek, Kranzl.

Langenlois: Feiertag; Florreither, Martin (62. Kraml), Michael Stumpfer (83. Miksch), Eilenberger, Jedlicka, Hackl, Leligdon, Gräf, Holzer, Wildpert.

Thayatal Stadion, 200 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Winkler.