Wieder ein spätes Gegentor

Schweiggers - Heidenreichstein 1:1. Die Hausherren aus Schweiggers wollten sich am Sonntag von ihrer weniger gastfreundlichen Seite zeigen, gegen Heidenreichstein endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Bis zur 90. Minute sah es auch genau danach aus, wenig später hingen die Köpfe aber wieder tief.

Wirkliche Abschlüsse waren im ersten Durchgang noch Mangelware, Schweiggers-Keeper Daniel Meller musste zu Beginn der Partie einmal mit dem Fuß eingreifen. Schweiggers stand sicher und konterte, schlug aber noch zu wenig Kapital daraus.

Schweiggers dreht auf

Im zweiten Durchgang wurde die Bujdak-Elf stärker, fand durch Vaclav Konecny, der vom eingewechselten Benjamin Graussam bedient wurde, die erste Topchance vor, doch FCH-Torhüter Patrick Brantner bestätigte seine Hochform. Die wohl beste Phase der Hausherren wurde in der 64. Minute belohnt, Konecny machte es diesmal besser und schloss einen Konter zum 1:0 ab. Kurz darauf hätte Vaclav Vasicek vieles klarmachen können, scheiterte aber an Brantner. „Wir treffen dann leider wieder die falsche Entscheidung“, haderte Sportleiter Thomas Reif mit der vergebenen Chance.

In der Schlussphase kam es für seine Mannschaft noch schlimmer, Schweiggers verlor die Kontrolle über das Geschehen und kassierte nach einem Einwurf in der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Stefan Flicker. „Wir haben uns ab der 82. Minute zu weit zurückfallen lassen, und so ist es passiert“, so Reif. „Mit Glück gewinnen wir 2:0 oder 3:0, so machen wir einen Fehler und kriegen noch das Tor.“

Statistik:

SCHWEIGGERS - HEIDENREICHSTEIN 1:1 (0:0).

Torfolge: 1:0 (64.) Konecny, 1:1 (90.) Stefan Flicker.

Gelbe Karten: Wagner (57. Foul), Herzog (89. Foul), Kurz (69. Foul); Prchal (73. Unsportlichkeit), Berky (45+1. Foul).

Schweiggers: Meller; Herzog, Almeder, Brunner (51. Graussam), Wagner (83. Strohmayer), Vasicek, Kurz, Steininger, Konecny, Kasper, Liebenauer.

Heidenreichstein: Brantner; Apfelthaler, Beranek, Toman (78. Katzian), Simon, Berky, Prchal, Mürwald, Stefan Flicker, Ludwig, Lukas Flicker (88. Peichl).

202 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Yalcin.