Großweikersdorf wirkte in der Doppelrunde müde

Dabei starteten die Hausherren bärenstark in das Spiel. Schon nach wenigen Minuten übernahmen die Holcmann-Jungs das Kommando. Amaliendorf wirkte nach der Auftaktpartie müde - Großweikersdorf nutzte diese Schwächephase zum 1:0 (24.), war auch spielbestimmend. Doch danach riss der Faden bei den Heimischen, die Amaliendorfer - auch nicht gerade lauffreudig - witterten Morgenluft. Die abgebrühten Gäste warteten nun nur auf die Fehler der Heimelf. So fiel auch dann der Ausgleich: Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und Varga „bedankte“ sich artig für den Faux pas - 1:1. Jetzt waren die Waldviertler am Drücker. Co-Trainer Chris Pegler, Großweikersdorf: „Wir haben die Gäste wieder ins Spiel gebracht. Einen 'Scheintoten' zum Leben erweckt.“

Großweikersdorf rettete mit Glück das Remis

Auch in Hälfte zwei wurde es nicht besser. Großweikersdorf wirkte durch die Doppelrunde müde, dadurch unterliefen zuviele Fehler im Aufbauspiel. Die Gäste, die qualitativ sehr gut besetzt sind, warteten nur auf die Fehler. „Da hatten wir in der einen oder Situation viel Glück. Ein Lattenschuss der Gäste und eine unübersichtliche Situation, wo unser Keeper und ein Gästestürmer zusammenstießen hätte die Amaliendorfer in Front bringen können. Die Gäste waren dem zweiten Tor näher“, meinte Pegler. So gesehen war der Punkt für die Heimelf glücklich. Pegler ortete zwar auch „noch zwei sehr gute Chancen für unser Team“ - in Summe musste man aber mit dem Unentschieden zufrieden sein.

Christoph Pegler, Co-Trainer Großweikersdorf:„ Wir haben gut begonnen, doch durch viele Eigenfehler die Gäste ins Spiel zurückgebracht. Wir müssen mit diesem Punkt zufrieden sein - Mund abputzen, es geht weiter".“

15.08.2023 17:30

Statistik:

SG Großweikersdorf / Wiesendorf - Amaliendorf 1:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (24.) Kotchev, 1:1 (34.) Varga.

Gelbe Karten: Neudorfer (60. Unsportlichkeit), Aigner (53. Foul), Arnold (50. Foul); Demeter (90+1. Unsportlichkeit), Hofbauer (38. Foul).

SG Großweikersdorf / Wiesendorf: Schweida; Geiger, Stefan Heider, Neudorfer, Bokalic, Matthias Heider (79. Philipp Heider), Kotchev (69. Schauerhuber), Arnold, Aigner, Streit (89. Thomas Heider); Caljkusic.

Amaliendorf: Dvorak; Robin Demeter, Flöck, Patrik Demeter, Hofbauer, Masch, Hofmann (69. Nöbauer), Brunner, Groll, Varga, Turek.

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic.