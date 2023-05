Burgstädter Sensation - trotzdem reicht's noch nicht

Eine faustdicke Überraschung legte der FC Heidenreichstein beim Auswärtsspiel gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf hin. Beim stärksten Heimteam der Liga und dem Tabellenführer feierten die Burgstädter einen 2:0-Erfolg. Einen staubtrockenen, wie Sektionsleiter Otto Schindl meint: „In der ersten Hälfte hatten wir etwas Glück. Aber dann haben wir uns selbst gezeigt, wie trocken wir so eine Partie runterspielen können.“

Die nicht eingeplanten dicken Punkte beim Tabellenführer sind Balsam auf die Seele, brachten die Bujdak-Elf in der Tabelle zwei Plätze nach oben, im Abstiegskampf brachte der Sieg punktetechnisch allerdings gar nicht allzu viel. Weil auch die Konkurrenz groß punktete - Traismauer komplett aus dem Nichts in Grafenwörth, Weißenkirchen nach Trainerwechsel in Absdorf (weshalb Großweikersdorf auch Erster blieb) und Gars in Langenlois. „Es ist alles sehr knapp beisammen“, weiß Schindl.

Die Zeit ist Heidenreichsteins Freund

Die Zeit hilft Heidenreichstein trotzdem - bei noch fünf ausständigen Spielen hat die Bujdak-Elf sieben Punkte Abstand zur Abstiegszone. Und natürlich ist die gute Form ein Helfer. „Bis auf Gföhl waren unsere Auftritte zuletzt allesamt sehr gut“, sagt Schindl, der stark auf das jetzt kommende Heimdoppel setzt, um endlich einen Strich unter den Klassenerhalt machen zu können.

„Wir wollen gegen Rehberg und Kottes auf jeden Fall anschreiben, am besten gewinnen“, gibt Schindl die Richtung vor. Jiri Prchal ist nach seiner Sperre jedenfalls wieder mit dabei.