Der erste Frühjahrs-Sieg als Dosenöffner?

Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen direkte Gegner fuhr der FC Heidenreichstein am Sonntag daheim gegen Weißenkirchen endlich den lang ersehnten ersten Sieg der Rückrunde ein.

„Ein ganz wichtiger Sieg, noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten“, war Sektionsleiter Otto Schindl erleichtert. „Weißenkirchen hat zwar zweimal ausgeglichen, aber das war ein verdienter Sieg, wir waren die bessere Mannschaft.“

Sonderlob gab es für Stefan Flicker, der mit seinen beiden Premieren-Treffern den Sieg nach der Pause fixierte, und für Torjäger Petr Bartejs, der statt des verletzten Ondrej Berky in der Innenverteidigung agierte und dort mit seinen bald 44 Jahren in puncto Laufstärke einigen Weißenkirchner Youngstern den Rang ablief und obendrein per Kopf die Lufthoheit hatte.

Der letzte volle Erfolg der Burgstädter lag schon eine ganze Weile zurück, gelang Ende September in Traismauer (4:0). Das war damals der letzte Puzzlestein im fulminanten Saisonstart des Aufsteigers, von dem die Bujdak-Elf bis zuletzt zehrte. Jetzt sollen schnell weitere dicke Punkte aufs Konto kommen – am besten schon in Gföhl. Nächste Woche kommt dann Traismauer ins Waldstadion.

„Ein paar Punkte werden wir schon noch brauchen, um auf der sicheren Seite zu sein“, sagte Schindl. „Aber nach Gföhl können wir jetzt einmal mit etwas weniger Druck fahren.“ Sechser Benjamin Hetzendorfer ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt.