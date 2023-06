Mit einer Watschn zum Klassenerhalt

Eigentlich wollte Heidenreichstein Titelkämpfer Grafenwörth mit einer defensiven Kontertaktik ärgern. Das ging aber nur bis zur Führung nach sieben Minuten durch Manuel Pichler gut. „Dann hat sich die Mannschaft selbst umgestellt, wollte mitspielen. Und das geht gegen Grafenwörth nicht, da sind sie zu gut aufgestellt“, seufzte FCH-Sektionsleiter Otto Schindl. Die schwer ersatzgeschwächten Burgstädter liefen ins offene Messer, verloren am Ende 1:7.

Das war mit dem 0:2 gegen Kottes schon die zweite Niederlage in Serie. Die Entwicklung in der Tabelle ist aber für Heidenreichstein dennoch positiv. Das 1:7 kostete zwar Trainer Roman Bujdak seinen Posten, brachte dem FCH aber eine weitere Saison in der Gebietsliga ein. Weil Gars in Kottes über ein 1:1 nicht hinaus kam, kann die Tscheppen-Elf Heidenreichstein nicht mehr einholen (bei Punktegleichheit würden die direkten Duelle für den FCH entscheiden - 2:2, 1:0).

Kampfmannschaft steht ein Umbau bevor

Zwei Partien stehen in dieser Saison noch auf dem Programm. Am Samstag kommt Groß Gerungs nach Heidenreichstein. Die Gerungser sind stark drauf, haben die letzten drei Spiele alle gewonnen, wollen auch diesmal anschreiben. Beim FCH steht ein versöhnlicher Heim-Abschluss auf dem Programm. „Wir werden auch einige Spieler einsetzen, die bislang nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben“, kündigt Sektionsleiter Otto Schindl an. Er hofft auch auf einige Rückkehrer. Stefan Flicker und Michael Apfelthaler sind weiterhin fraglich, wie auch Laurin Sowa. Petr Bartejs ist nach abgesessener Gelb-Sperre aber wieder dabei, genauso wie Oliver Flicker.

Gut möglich, dass die beiden ihren letzten Kampfmannschafts-Einsatz im Heidenreichsteiner Waldstadion bestreiten. Stürmer-Star Petr Bartejs (44), der in seinen alten Tagen auch Spaß in der Innenverteidigung fand, wird im Sommer abgegeben. „Ursprünglich war ausgemacht, dass er ein halbes Jahr bei uns spielt, jetzt ist es eine ganze Saison geworden. Aber jetzt wird er gehen“, verrät Schindl. Bei Oliver Flicker wie auch bei Benjamin Hetzendorfer steht hingegen ein Karriereende im Raum.

„Es wird im Sommer voraussichtlich einige Änderungen im Kader geben“, kündigt der Sektionsleiter an.