Nach 1:7 in Grafenwörth: Meistertrainer Bujdak muss gehen

Mit einer Überraschung ging die Woche beim FC Heidenreichstein zu Ende. Der trennte sich am Sonntag von seinem Trainer Roman Bujdak. Ein durchaus pikantes Detail an der Sache: Die Burgstädter fixierten trotz der 1:7-Klatsche in Grafenwörth in dieser Runde den Klassenerhalt.

Warum man sich dennoch jetzt von Bujdak, der die Heidenreichsteiner vor einem Jahr in die Gebietsliga geführt hat, trennt, erklärt Sektionsleiter Otto Schindl: „Wir haben schon vor einigen Wochen im Vorstand Gespräche geführt bezüglich des Trainers. Im Frühjahr lief es bis dahin ja nicht so gut. Auch von Spielerseite hat man gemerkt, dass sich einige frischen Wind wünschen würden. Wir haben uns damals aber trotzdem dazu entschlossen, mit Roman weiterzumachen, ihm noch eine Chance zu geben.“

Als Aufsteiger das Saisonziel erreicht

Es folgte eine Erfolgsserie mit Siegen gegen Traismaier, Rehberg und Großweikersdorf. Zuletzt gab es aber neuerlich einen Einbruch: 0:2 gegen Kottes und jetzt das 1:7 von Grafenwörth. „Das eine Spiel war nicht ausschlaggabend“, betont Schindl. „Wir haben uns am Samstag aber noch einmal im Vorstand zusammengesetzt und dabei beschlossen, dass wir mit einem Trainerwechsel frischen Wind in die Mannschaft bringen möchten.“ Und zwar sofort, nicht erst am Saisonende. Die letzten beiden Partien coachen Co-Trainer Dietmar Schweighart und Stürmer Lukas Flicker.

„Die Trennung erfolgte einvernehmlich und im Guten“, ist Schindl wichtig zu betonen. „Wir hatten ja eine schöne Zeit. Roman hat uns zum Meistertitel geführt.“ Das war im vorigen Sommer, als Bujdak, der mit Beginn der Saison 2021/22 FCH-Trainer geworden war, mit den Heidenreichsteinern den Wiederaufstieg in die Gebietsliga feierte. Dort etablierten sich die Burgstädter auf Anhieb, überwinterten mit 15 Punkten als Achter. Auch im Frühjahr sammelte die Bujdak-Elf bislang 14 Zähler. Da Gars gegen Kottes über ein Remis nicht hinauskam, ist für Heidenreichstein seit dem Samstag auch der als Saisonziel ausgegebene Klassenerhalt sicher.

Nachfolger-Suche hat begonnen

Deshalb sei Bujdak wegen der Trennung auch etwas verwundert gewesen, meint Schindl: „Es war eine schöne Zeit, aber alles nutzt sich einmal ab. So ist das Geschäft. Es gibt nur ganz wenige Trainer, die 20 Jahre bei einem Verein bleiben.“ Der FCH möchte Bujdak in Freundschaft verbunden bleiben, auch noch eine Verabschiedung von der Mannschaft organisieren.

Die Nachfolger-Suche ist derweil bereits angelaufen. Es gebe auch schon einen Wunschkandidaten, sagt Schindl, der hofft, schon bald Nägel mit Köpfen machen zu können.