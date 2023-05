Nach einer Watschn auf der Jagd nach dem Pflichtsieg

Die Freude über den ersten Saisonsieg ist beim FC Heidenreichstein schnell verhallt. Nur eine Woche nach dem vielumjubelten 4:2-Erfolg gegen Weißenkirchen kamen die Burgstädter in Gföhl 0:5 unter die Räder und machten sich damit – weil direkte Konkurrenten punkteten – im Abstiegskampf wieder einiges zunichte.

Der FCH rutschte auf den elften Platz ab, Kottes zog vorbei, Weißenkirchen ist wieder auf einen Punkt dran. „Es war eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe. Gföhl war das klar bessere Team“, musste Sektionsleiter Otto Schindl einräumen. „Bei 0:1 gab es Elfmeter-Alarm, weil der Torhüter Prchal erwischt hat. Das kann man schon geben. Geht der rein, wird’s vielleicht interessant.“

So konnten die Heidenreichsteiner aber nur aus Standards einigermaßen Gefahr erzeugen – zu wenig, um in Gföhl zu punkten.

Viele Ausfälle: Lücken auch auf der Ersatzbank

Warum jetzt nicht mehr funktionierte, was speziell vorige Woche so gut zu laufen schien? Hauptgrund dafür war wohl die Personaldecke. Benjamin Hetzendorfer gesperrt, Oliver Flicker privat verhindert, Ondrej Berky und Mathias Peichl noch verletzt. Dazu gleich sieben kurzfristige, krankheitsbedingte Absagen in der Reserve. „Darum konnten wir auch keine Reserve stellen“, verdeutlichte Schindl. Selbst die Ersatzbank konnte mit nur vier statt sechs Mann nicht voll besetzt werden.

Das soll aber eine Ausnahme bleiben. Hetzendorfer, Flicker und wahrscheinlich auch Berky, der in Gföhl noch geschont wurde, kehren für das Wochenende zurück. Auch die Erkrankungen sollten im Lauf der Woche auskuriert sein. Am Samstag wird der FCH gegen Traismauer nämlich alle Kräfte brauchen. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, um nicht vollends in den Abstiegsstrudel zu geraten.

„Das wird ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betonte Schindl, der am langen Wochenende Traismauer zweimal auf die Füße schaut – und den Vorletzten zweimal verlieren sah (Kottes und Rehberg). Schindl: „Wir wollen die drei Punkte holen. Auf jeden Fall ist verlieren verboten!“