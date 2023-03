Trotz Niederlage: „Das zeigt mir: Die Mannschaft lebt!“

„Ich weiß nicht, ob der Ausschluss besser für uns oder für Langenlois war“, meinte Heidenreichsteins Sektionsleiter Otto Schindl, nachdem die Burgstädter zum Auftakt ins Frühjahr in Überzahl noch 1:4 unter die Räder kamen.

Wobei zwei Gegentreffer erst in der Schlussphase fielen, nachdem der FCH versuchte, mit der Schlussoffensive doch noch einmal die Wende einzuleiten. Denn in der ersten Hälfte waren die Burgstädter voll dabei. „Wir hätten 2:0 führen müssen, da hat Langenlois mit der ersten Chance getroffen“, sagte Schindl.

Die Auslosung ist am Beginn schwierig für uns. Unsere Gegner kommen erst. Otto Schindl, Sektionsleiter FC Heidenreichstein

Obendrein waren die Loiser da schon nur mehr zu zehnt auf dem Platz, nachdem Alexander Grünwald binnen 30 Minuten zwei gelbe Karten bekam. In Unterzahl kamen die Gäste aber erst so richtig auf… Langenlois ging noch vor der Pause in Führung, nach Seitenwechsel sorgte ein Eigentor von Torhüter Patrick Brantner, der, bei einem Corner regelkonform bedrängt, den Ball ins Netz bugsierte.

Jetzt geht es zum Herbstmeister

Schindl betonte dennoch: „Das Auftreten unserer Mannschaft war sehr positiv. Das war in puncto Wille, Einsatz und Leidenschaft sehr stark. Das zeigt mir, die Mannschaft lebt! Wenn wir weiterhin so auftreten, mache ich mir keine Sorgen, dann machen wir unsere Punkte.“

Vielleicht ja schon in St. Bernhard. Dort hängen die Trauben aber hoch, meint Schindl, der den Herbstmeister nach Langenlois und Absdorf als eines der Top-Teams der Frühjahrssaison vermutet. „Wir können dort nur überraschen“, sagt der Funktionär. „Die Auslosung ist zu Beginn schwierig für uns. Unsere Gegner kommen erst.“