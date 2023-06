Wunsch wird neuer Trainer in der Burgstadt

Der FC Heidenreichstein geht mit einer komplett neuen Sportlichen Leitung in die nächste Saison. Mit Ex-Schrems-Trainer Patrick Wunsch wurde beim Heimspiel gegen Groß Gerungs bereits der Nachfolger von Roman Bujdak gefunden. Zudem beerbt Jürgen Mader mit Saisonende auch Sektionsleiter Otto Schindl.

Letzteres soll aber nur vorübergehend sein, da Schindl aus gesundheitlichen Gründen in der Herbstsaison kaum zur Verfügung gestanden wäre. „Er pausiert sozusagen, will wieder einsteigen, sobald es geht“, erklärt Obmann Stephan Hetzendorfer. Ganz weg wird Schindl, der ab 2017 als Sektionsleiter tätig war, voraussichtlich ohnehin nicht sein. Er will die neue Sportliche Leitung weiterhin unterstützen.

Auch Legionäre bleiben für nächste Saison

An deren Spitze steht aber jetzt Jürgen Mader, ehemaliger Burgstadt-Kicker, der bislang nicht als Funktionär in Erscheinung getreten ist. „Er wollte sich beim Verein engagieren, kennt sich in der Szene aus. Ich bin davon überzeugt, dass das gut funktionieren wird“, sagt Hetzendorfer.

Die Schienen für die kommende Saison sind ohnehin schon weitgehend gelegt. Ondrej Berky, Jiri Prchal, Radim Koutny und Tomas Beranek sind den Heidenreichsteinern laut Hetzendorfer im Wort, die übrige Mannschaft bis auf Oliver Flicker und Benjamin Hetzendorfer, die ihre Karrieren beenden, nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen Groß Gerungs schon verabschiedet worden sind, ebenso.

Nur Petr Bartejs wird wie berichtet abgegeben. Aber nicht etwa für ein Karriereende: Der Ausnahme-Torjäger, der auf seine alten Tage auch als Innenverteidiger bestochen hat, will mit seinen 44 Jahren weiter spielen. Er sucht eine neue Herausforderung. „Wir suchen jetzt noch nach einem Stürmer und wollen die Mannschaft breiter aufstellen, damit ein paar Ausfälle nicht mehr so schlimm ins Gewicht fallen wie in dieser Saison“, so Obmann Hetzendorfer.

Zum Abschluss bei Absdorf fürs 7:0 revanchieren

Wer die Mannschaft in Zukunft trainieren soll, das steht auch bereits fest: Ex-Schrems-Trainer Patrick Wunsch wird nach der Saison in die Fußstapfen von Bujdak treten. „Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er hatte doch auch andere Angebote“, meint Hetzendorfer. „Das Gesamtpaket hat ihm bei uns am besten gepasst, der Zusammenhalt, den wir im Verein haben.“

Das letzte Spiel der Saison bringen aber noch die Interimscoaches Dietmar Schweighart und Lukas Flicker über die Bühne. Dabei wird es noch einmal spannend - die Heidenreichsteiner können gegen Absdorf (gemeinsam mit den Groß Gerungsern, die im Parallelspiel auf Grafenwörth treffen) das Zünglein an der Waage im Titelrennen sein. Im Herbst überrollten Andi Dober & Co. die Burgstädter mit 7:0. Dafür will man sich revanchieren. „Das Ziel ist, dass wir Punkte machen“, betont Hetzendorfer.