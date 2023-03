Erste Niederlage für Tabellenführer St. Bernhard

Sensationell brauste Aufsteiger St. Bernhard bisher durch die Saison, gekrönt mit der Winterkrone und Platz eins. Zum Rückrundenauftakt setzte es nun allerdings die erste Saisonniederlage: 1:2 in Rehberg. Gegen jene Rehberger, die die St. Bernharder eigentlich auch schon zum Saisonstart mit 2:1 besiegt hätten – aufgrund eines Wechselfehlers kam St. Bernhard am „grünen Tisch“ aber mit einem blauen Auge davon und siegte ebendort mit 3:0.

„Wir wussten, dass dieser Tag einmal kommen wird. Von daher hält sich die Enttäuschung jetzt auch in Grenzen“, sagt St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger. Mit dem Auftreten seines Teams sei er nämlich zufrieden gewesen. „Ein Unentschieden wäre das typische und verdiente Ergebnis gewesen …“

Ungewohntes Gefühl Dabei ist das Gefühl einer Niederlage für den Tabellenführer mittlerweile ein sehr ungewohntes. In der Meistersaison im Vorjahr setzte es in der 1. Klasse nur eine einzige Niederlage: Am 27. Mai unterlag man zuhause der SG Kirchberg/Altenwörth mit 1:2. Die vorm Rehberg-Spiel bisher letzte Auswärtsniederlage liegt überhaupt schon fast zweieinhalb Jahre zurück: am 3. Oktober 2020 verlor der USV in Ziersdorf mit 2:6.

Chancen vergeben Dabei hatte St. Bernhard in Rehberg durchaus genug Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Vor allem in der ersten Viertelstunde vergaben Christoph Pelikan und Matthias Gabler gute Einschussmöglichkeiten, hielt nur Torhüter Thomas Weindl sein Team im Spiel. Auch nach dem raschen Ausgleich durch Pelikan unmittelbar nach dem Seitenwechsel drückten die St. Bernharder dem Spiel ihren Stempel auf, allein die zwingenden Chancen fehlten aber.

Zotter fällt aus Aber nicht nur das Ergebnis versetzte St. Bernhard einen Rückschlag, sondern auch ein Ausfall: Dominik Zotter, der im letzten Testspiel gegen Eggenburg verletzt ausschied, bekam sein MRT-Ergebnis: Kreuz- und Seitenbandriss, das Sportjahr 2023 somit beendet. „Mit ihm rechnen wir erst im Jänner 2024 wieder“, sagt Trainer Fettinger.

Am Freitag wartet nun das Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Heidenreichstein. Das Auswärtsspiel im August gewannen die St. Bernharder mit 2:0. Fettinger nimmt aufgrund der Tabellensituation die Favoritenrolle für sein Team an, warnt aber: „Die Gebietsliga ist sehr ausgeglichen. Jede Mannschaft hat zwei, drei Spieler drinnen, die dir richtig wehtun können. Wir werden Heidenreichstein keinesfalls unterschätzen.“