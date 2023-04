Garser Lebenszeichen

Gars - Groß Gerungs 3:1. Im sechsten Rückrundenspiel war‘s endlich so weit, fuhr Schlusslicht Gars den ersten Sieg ein. Das 3:1 beim Heimspiel über Groß Gerungs war quasi schon überlebensnotwendig. „Wir haben gezeigt, dass mit uns wieder zu rechnen ist. Der Abstand zu den vorderen Plätzen hat sich verkleinert“, freut sich Obmann Gerhard Lechner. „Bei einer neuerlichen Niederlage hätten wir wohl bald mit den Planungen für die 1. Klasse beginnen müssen.“ Vom Tabellenende weg sind die Garser freilich noch nicht. Für die Motivation war der Sieg aber allemal wichtig. Dieser wurde quasi binnen weniger Minuten in Halbzeit eins fixiert. Im Fokus das Offensiv-Duo Markus Angenbauer/Marco Bauer. Eine Co-Produktion der beiden über mehrere Stationen – Doppelpass mit anschließender mustergültiger Vorlage – finalisierte Angenbauer mit einem schönen Schuss in die Ecke zum 1:0 (30.). „Eines der schönsten Tore, das wir in dieser Saison geschossen haben“, schwärmte Lechner. Drei Minuten später war Bauer am Zug, schlenzte den Ball vom Sechzehner ins Netz. In Minute 40 stellte erneut Angenbauer auf 3:0.

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste auf – der Treffer zum 1:3 durch Pichler (73.) fiel aber zu spät.

Statistik:

Gars - Groß Gerungs 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (30.) Angenbauer, 2:0 (33.) Bauer, 3:0 (40.) Angenbauer, 3:1 (73.) Pichler

Karten: Angenbauer (66., Gelbe Karte Foul), Kaiblinger (63., Gelbe Karte Unsportl.), Schachinger (78., Gelbe Karte Foul), Lechner (79., Gelbe Karte Unsportl.)Katzenschlager (79., Gelbe Karte Foul)

Gars: Kaiblinger (71. Gabler), Schachinger, Zach, Gräf, Hinger, Reininger, Steiner, Angenbauer (90+3. Hinterleitner), Bauer (90+3. Tscheppen), Lechner, Sykora Markus

Groß Gerungs: Scharitzer, Pfeiffer, Katzenschlager Hannes (HZ. Rockenschaub), Grünstäudl, Hajek (85. Friesinger), Katzenschlager Stefan, Schulner Samuel, Pichler, Schulner Jonas, Kienast (HZ. Atteneder), Einfalt

210 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch