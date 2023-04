Gars verlor Spiel und zwei Spieler

Werbung

Gars - Großweikersdorf/Wiesendorf 1:3. Wie schon beim Auftakt in Traismauer, den Gars mit 1:2 verloren hatte, haderten die Kamptaler auch beim Heimspiel gegen Großweikersdorf/Wiesendorf: Zum einen mit den vergebenen Chancen, zum anderen mit den personellen Ausfällen, die sich erneut verschärften. Denn zu den gesperrten Marco Bauer (1 Spiel) und Oliver Zach (2 Spiele) gesellten sich gegen die SG Torjäger Philip Grubmüller (verletzt) und Clemens Kaiblinger (privat). Im Spiel selbst erwischte es schließlich Elias Steiner, der gegen die Bande rutschte, mit einer offenen Kniescheibe von der Rettung ins Spital transportiert und dort operiert wurde sowie Goalie Manuel Fischer, der im Rasen hängenblieb und ersetzt werden musste. Eine Diagnose ist hier noch offen.

„Dazu kommt, dass wir die besten Chancen vergeben und der Gegner mit einem Tausendguldenschuss trifft“, haderte Gars-Obmann Gerhard Lechner mit dem Spielverlauf. Denn im ersten Abschnitt fanden Angenbauer und Gräf Top-Möglichkeiten vor, beide vereitelte Keeper Marcel Schweida. Unmittelbar nach dem Garser Torhüter-Wechsel platzierte Asipi einen Weitschuss genau in der Kreuzecke, kurz darauf traf er – nach einem Garser Handspiel – vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Danach machten die Garser auf, kamen in Minute 85 durch Gräf zum Anschluss. In der Nachspielzeit fixierte Heider den Endstand. „Wir spielen nicht schlecht, müssen uns aber endlich belohnen. Jetzt muss halt Rehberg dran glauben“, so Gars-Obmann Lechner.

Tore: Heim David Gräf (85.), Gast Nuhman Asipi (69.), Gast Nuhman Asipi (74., Elfmeter), Gast Stefan Heider (90.)

Gars: Manuel Fischer, David Landauer, Markus Sykora, Manuel Steiner, Florian Lechner, David Gräf, Daniel Schachinger, Daniel Dundler, Elias Steiner, Marcel Hinger, Markus Angenbauer, Dominik Pfaller, Manuel Moser, Johannes Furthlehner, Dominik Tscheppen, Jürgen Sykora, Jakob Schleicher, Jürgen Sykora (HZ. statt Elias Steiner), Dominik Pfaller (66. statt Manuel Fischer), Manuel Moser (90. statt Markus Angenbauer)

SG Großweikersdorf / Wiesendorf: Marcel Schweida, Julian Schauerhuber, Nicolas Pirker, Nuhman Asipi, Fadi Mohamed Nagah Fathi Elsayed Rihan, Matthias Arnold, David Aigner, Stefan Heider, Boris Bokalic, Samuel Keck, Tobias Fiedler, Reinhard Ehn, Eduardo Haftner, Manuel Geiger, David Schüschner, Thomas Heider, Christoph Streit, Manuel Geiger (79. statt Boris Bokalic), David Schüschner (83. statt Nuhman Asipi), Christoph Streit (90. statt Samuel Keck)

Karten: Markus Sykora (22. Gelb Foul), Marcel Hinger (45. Gelb Foul), Samuel Keck (27. Gelb Foul), Fadi Mohamed Nagah Fathi Elsayed Rihan (39. Gelb Foul), Boris Bokalic (78. Gelb Unsportl.), Nicolas Pirker (90. Gelb Foul)