Kein Sieger im Duell der Nachzügler

Gars - Heidenreichstein 2:2. Von einem „6-Punkte-Spiel“ sprach Gars-Obmann Gerhard Lechner im Vorfeld der Partie. Seine letztplatzierten Garser empfingen den Drittletzten Heidenreichstein. Am Ende gab‘s ein 2:2-Remis, das keines der beiden Teams in der Tabelle so recht weiterbringt. Das sah auch Lechner so: „Unterm Strich gesehen, geht das X in Ordnung. Leider sind wir nach der schnellen 2:0-Führung wieder in alte Muster verfallen und haben aufgehört zu spielen.“ Denn die Kamptaler legten einen Blitzstart hin: Die Gäste brachten den Ball nicht aus dem Strafraum, Markus Angenbauer zog eiskalt ab und traf zur Führung (5.). Auch beim 2:0 nutzten die Garser einen Abspielfehler der Gäste aus, kombinierten schnell und Marco Bauer vollendete mit einem schönen Flachschuss zum 2:0 (18.). Heidenreichstein kam noch vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Jiri Prchal zum Anschlusstor (28.).

Nach der Pause ein offenes Geschehen. In Minute 61 der Ausgleich: Gars verliert einen Schnittball, Lukas Flicker zog genau in die Ecke ab, 2:2. Am immer tiefer werdenden Boden steht das Spiel nun auf Messers Schneide. In Minute 78 gibt‘s noch einmal Tor-Alarm: Einen Freistoß wehrte der Heidenreichsteiner Keeper genau vor die Beine von Bauer ab, der einschoss. Assistent Batuhan Bayrakli hob aber die Fahne – Abseits! Es blieb beim 2:2.

Statistik:

Gars - Heidenreichstein 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Angenbauer, 2:0 (18.) Bauer, 2:1 (28.) Prchal, 2:2 (61.) Flicker

Karten: Dundler (44., Gelbe Karte Foul), Lechner (90+1., Gelbe Karte Foul), Pfaller (86., Gelbe Karte Kritik), Tscheppen (86., Gelbe Karte Kritik), Zach (9., Gelbe Karte Foul)Sowa (36., Gelbe Karte Foul), Prchal (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Flicker (62., Gelbe Karte Foul)

Gars: Lechner, Schachinger, Bauer, Zach, Angenbauer, Gräf, Pfaller, Hinger, Sykora, Dundler (56. Kaiblinger), Steiner

Heidenreichstein: Apfelthaler, Beranek, Brantner, Flicker, Hetzendorfer, Prchal, Sowa, Ludwig, Flicker, Bartejs, Berky (67. Simon)

175 Zuschauer, Schiedsrichter: Almir Cosic