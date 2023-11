Gablitzer Marathonmänner bestehen Härtetest

Nicht nur während der Meistersaison wurde die Mannschaft des SV Gablitz von den Gegnern regelmäßig für ihre Spielstärke gelobt, auch in der Gebietsliga haben sich die Blau-Weißen mit ihren technischen Qualitäten längst Respekt verschafft. Doch man täte der Truppe unrecht, wenn man sie nur auf diesen Aspekt reduzieren würde. Letzte Woche haben die SVG-Kicker wieder einmal bewiesen, dass sie auch kämpfen können. In einer englischen Woche standen bei den Wienerwäldern zwei Härtetests am Programm.

Im Achtelfinale des Meistercups empfing der SVG am Nationalfeiertag den Gebietsliga-Nord/Nordwest-Meister Klosterneuburg. Durch ein Eigentor der Gäste führte Gablitz bis zur 93. Minute mit 1:0, als Klosterneuburgs 19-jähriger Schlussmann sein Team mit einem Goalie-Goal in die Verlängerung rettete. Für die Gablitzer waren die 30 Extra-Minuten nichts Neues. Auch in der ersten Cuprunde gegen Purkersdorf war der SVG über die Maximaldistanz gegangen. Trotz 70-minütigem Unterzahl spiel stieg Gablitz im Derby im Elfmeterschießen auf.Junger Goalie verhinderte die Gablitzer Cup-PartyUnd auch in der Außenseiterrolle kämpfte sich der SVG ins Elferschießen. Gäste-Coach Mario Handl hatte zu Beginn der Partie einige Stammkräfte geschont, brachte in der zweiten Halbzeit aber dann eine geballte Ladung Qualität von der Bank. Dennoch waren die Hausherren nicht zu bezwingen. Erst im Penaltyschießen war Endstation für den SVG. Klosterneuburgs junger Torhüter wuchs über sich hinaus, parierte die ersten beiden Versuche von Vincent Neiber und Bernhard Fila und wurde somit endgültig zum Matchwinner für seine Mannschaft.

Trainer-Lob für die Moral

SVG-Trainer Florian Lang lobte die Moral seiner Truppe. „In der Verlängerung ist jeder von uns noch einmal über seine Grenzen gegangen.“ Mit dem Aus nach 120 Minuten war im Prinzip der Worst Case eingetreten. Schließlich stand nur drei Tage danach das Spitzenspiel in Kottes auf dem Programm. Mit einem Sieg konnte sich der SVG im Rennen um die Winterkrone in die Pole Position bringen. Doch ließen sich die Strapazen eines Cupkrimis so schnell wieder aus den Beinen schütteln? Das war die große Frage, die auch den Coach beschäftigte.

Die Mannschaft gab die Antwort auf dem Platz. Von Müdigkeit war wenig zu merken. In einem offenen Schlagabtausch holte der Aufsteiger ein 1:1. Beide Teams vergaben im Finish noch gute Matchball-Chancen. Lang sprach von einem verdienten Remis. „Hut ab vor den Burschen, dass sie nach den 120 Minuten im Cup noch einmal so gefightet haben“, war der Trainer stolz. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen sehr guten Gegner.“

Neben Goalie Mustafa Erdogan gingen vier Gablitzer über die volle Distanz. Die blau-weißen Marathonmänner heißen Vincent Neiber, Daniel Faschingeder, Bernhard Fila und Baran Kaplan. Die Ipci-Brüder, Sinan Kaya und Stefan Ebersberger standen in beiden Spielen in der Startelf. Florian Gowin und Gernot Brauchart wechselten sich als Abwehrchef ab.