Zur Viertelzeit der Saison wechselte die Tabellenführung einmal mehr, zum insgesamt fünften Mal nach nur acht Spieltagen. Diesmal wurde Überraschungsteam Heidenreichstein von ganz oben verdrängt. Die Wunsch-Elf erlitt in Weißenkirchen die erste Niederlage, wodurch sich erstmals Großweikersdorf/Wiesendorf an die Spitze setzte. Die Spielgemeinschaft kletterte nach oben, obwohl gegen den neuen Vierten Kottes (Gföhl rutschte vier Plätze nach unten) nur ein Punkt drin war.

Auch Groß Gerungs weiß, wie nahe Freud und Leid beieinander liegen. Vor einer Runde noch im Mittelfeld gelegen, spüren die Kreuzberg-Kicker jetzt sogar die kalte Luft des Tabellenkellers. Jedoch hat die Elf von Trainer Ante Plazibat ein Spiel weniger am Buckel und am Freitag die Chance, wieder weit aufzurücken. Gegen St. Bernhard, das am Anfang der Saison noch als heimlicher Mitfavorit galt, jetzt hinten drinsteckt, wird das möglich sein. Doch Plazibat warnt: „Bei uns gewinnen Depperte gegen Blinde. Die Ergebnisse in der Liga sind von Woche zu Woche ein Wahnsinn.“ Und gerade seine Mannschaft sei aufgrund der Jugend oft noch unbeständig. „Wir brauchen Zeit, ein bisschen was fehlt, sonst hätten wir fünf oder sechs Punkte mehr.“

Amaliendorf beendete Durststrecke

Gegen den kommenden Gerungser Kontrahenten durfte Amaliendorf am Samstag den ersten vollen Erfolg seit einer langen Durststrecke von sechs Wochen bejubeln – einen glatten 3:0-Sieg. „Wir haben etwas Glück gehabt und St. Bernhard zur richtigen Zeit erwischt. Sie haben mit einigen Ausfällen zu kämpfen“, erklärt SCA-Sektionsleiter Michael Pichler.

Der Absteiger vermied damit ein Abrutschen in den Tabellenkeller, auf Platz neun gelegen macht nur ein Sieg derzeit den Unterschied zwischen hinterem und vorderem Drittel aus. „Es schiebt sich alles so eng zusammen. Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, vor dem letzten Spiel waren wir aber schon unter Zugzwang“, sagt Pichler ob der bislang positiven Bilanz (2S-4U-1N). „Danebengegangen ist es bis jetzt nur in Gablitz, das war ein Totalversagen. Aber lieber einmal total als jedes Mal ein bisschen.“