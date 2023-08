„Dann bekommen halt andere die Chance“

Der erfolgreiche Saisonstart der Gerungser Kreuzbergkicker hat schon nach der dritten Runde einen ersten Schönheitsfehler. Beim 1:4 gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf wurden die Hausherren eine halbe Stunde lang vorgeführt, gaben das Spiel zu leichtfertig ab.

Trainer Ante Plazibat wurmte genau das gewaltig. Bereits am Tag nach der Niederlage sprach er von Umstellungen im kommenden Spiel. „Ich weiß jetzt schon, dass ich Änderungen machen werde, und dass wir gegen Gföhl nicht so anfangen wie am Sonntag.“ Nach dem unglücklichen 0:1-Rückstand sprach er von fehlender Konzentration bei Teilen seiner Mannschaft. Auch wenn das Mehr an Risiko zu diesem Zeitpunkt angebracht war, „wir dürfen deswegen das Spiel nicht in 30 Minuten so aus der Hand geben. Ein paar Spieler haben nicht die nötige Einstellung gehabt“, so Plazibat. „Dann werden halt andere die Chance kriegen.“

Trainer reicht Spielern die Hand

Bei aller Kritik stimmt Plazibat auch wieder versöhnliche Töne an. „Wenn sich einer aufdrängt, oder reinkommt und überzeugt, wird er auch wieder spielen. So einfach ist das“, reicht er den Spielern die Hand. Gegen Gföhl, das zum Auftakt gegen die beiden Absteiger Schweiggers und Amaliendorf ungeschlagen blieb, dabei vier Punkte holte, wird es die Geschlossenheit der gesamten Mannschaft auch brauchen. „Ich kenne Gföhl mittlerweile in- und auswendig. Es wird verdammt schwierig, auf einem engen und langen Platz, aber wir spielen dort auf Sieg.“