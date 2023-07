Der letzte Schliff ist getan

Das Ergebnis täuscht. Amaliendorfs Sektionsleiter Michael Pichler konnte mit dem 1:4 gegen Landesligist Retz gut leben, auch wenn es schlussendlich zu hoch ausgefallen war. „Es hätte auch 3:3 ausgehen können, aber es sind halt auch zwei Klassen Unterschied zwischen uns“, erklärt er. „Es waren 75 ganz annehmbare Minuten gegen Retz.“

Mit dabei war auch der letzte Neuzugang der Amaliendorfer, Pichler holte David Smolen von den Haien aus Hoheneich. „Er hat für uns defensiv auf der linken Außenbahn gespielt, kann auch den Sechser und eigentlich fast jede Position spielen“, freut sich Pichler über eine universell einsetzbare Ergänzung.

Der Absteiger hat seine Mannschaft für das Abenteuer Gebietsliga nur an wenigen Stellen umgekrempelt. Am schmerzlichsten ist wohl der Abgang von Torhüter Joso Kobas (er zog in die Steiermark), der in der Abstiegssaison einer der Lichtblicke war. Hier kam mit Jan Dvorak aber guter Ersatz, zudem gibt's mit Dominik Haider einen weiteren starken Keeper in den eigenen Reihen. Martin Nespor und Pavel Cmovs wechselten gemeinsam nach Tschechien heim, in der Defensive sollen Patrik Demeter und David Smolen nachrücken. Vorne wäre Antonio Vidovic geblieben, die fünf Spiele Sperre zum Start schmerzen aber, daher gibt's keine Eingewöhnungsphase für Robin Demeter.

Auch der FC Heidenreichstein verstärkte sich in der vergangenen Woche. Mit Michael Mürwald vom ESV Schwarzenau und Justin Menzel sowie Lukas Taxpointner aus Karlstein verpflichteten die Burgstädter gleich drei Spieler aus der Region. Damit will der Verein auch die schwierige Situation in der Reserve entspannen, erklärt Obmann Stephan Hetzendorfer. „Außerdem haben wir zwei oder drei 15-Jährige an der Angel, die jetzt für die Erwachsenen noch nicht das große Thema sind, uns aber in zwei Jahren weiterhelfen werden.“

Schwarzenaus Michael Mürwald (links) schloss sich vorige Woche noch Heidenreichstein an. Foto: Fritz Schiller

Aus Tschechien kommt, wie angekündigt, eine geballte Ladung Routine für die Torhüterposition. Der 33-jährige Jakub Hulík wechselt vom FK Jindřichův Hradec ins Waldviertel. Er sei als zweiter Torhüter eingeplant, das letzte Wort habe aber Trainer Patrick Wunsch, erklärt Hetzendorfer. Für den findet der Funktionär nach dem 5:0-Sieg gegen Echsenbach lobende Worte. „Es ist nicht wichtig, wie ein Freundschaftsspiel ausgeht, sondern wie wir uns dabei präsentieren. Und da muss ich sagen, war er die absolut richtige Entscheidung als Trainer“, ist der Obmann erfreut. „Das Kicken macht den Spielern Spaß, und man sieht schon im zweiten Spiel, wo es hingehen soll.“

Für den FCH wird es eine Art Neubeginn, ohne die langjährigen Stützen Benjamin Hetzendorfer und Oliver Flicker. Wie gut die Mannschaft ist, hat sie bereits bewiesen. Der Erfolg in der kommenden Saison wird auch davon abhängen, wie gut man die beiden ersetzen kann.