Die Waldviertler als Zünglein an der Waage

Während der Abstiegskampf praktisch beendet ist, die Waldviertler Klubs bis auf Gars damit nichts mehr zu tun haben, greifen der FC Heidenreichstein und der USV Groß Gerungs in der Schlussrunde sogar ins Titelrennen ein. Allerdings indirekt. Die Gerungser haben Grafenwörth zu Gast, während Heidenreichstein bei Tabellenführer Absdorf gastiert. Die beiden Klubs aus dem Tullnerfeld liefern sich noch ein Fernduell um den Meistertitel - und ihre beiden Gegner möchten da auch noch ein Wörtchen mitreden.

„Wir rechnen uns schon etwas aus, möchten noch Punkte holen“, gibt sich Stephan Hetzendorfer, Obmann des FC Heidenreichstein, kämpferisch. Wobei den Burgstädtern sicherlich auch noch die 0:7-Klatsche vom Herbst im Hinterkopf herumschwirrt, für die sie sich bei Andi Dober & Co. revanchieren möchten. Immerhin kann Interimstrainer Dietmar Schweighart mittlerweile wieder fast aus dem Vollen schöpfen.

Gerungser Siegeslauf wurde in Heidenreichstein gestoppt

Das war schon beim Duell mit Groß Gerungs am Samstag einer der Faktoren, warum die Heidenreichsteiner zurück auf die Siegerstraße gefunden haben. Dabei hätte das Spiel für Groß Gerungs nach Maß begonnen, Lukas Klauner brachte die Gäste schon in der elften Minute in Führung. Danach plätscherte das Spiel ziemlich dahin. „Wie es halt ist, wenn es bei keiner Mannschaft mehr um etwas geht“, nahm es Gerungs-Trainer Ante Plazibat einigermaßen pragmatisch.

Dass sein Team nach Wiederbeginn durch einen Doppelschlag von Jiri Prchal binnen drei Minuten in Rückstand geriet, wurmte Plazibat aber schon: „Wir hatten bei 0:1 gute Chancen, hätten die Vorentscheidung herbeiführen können. Nach dem Doppelschlag war's aber praktisch gelaufen. Es war keine gute Leistung von uns, Heidenreichstein war um den Tick besser, und am Ende auch glücklicher. Wie wir vorige Woche gegen Rehberg.“

Wohl ohne Legionäre zum letzten Tanz

Daheim gegen Grafenwörth wollen sich die Kreuzberg-Kicker zum Abschluss noch einmal von ihrer besseren Seite zeigen. Sie müssen dabei aber ohne Legionäre auskommen. Stürmer Adam Hajek ist wegen einer Leistenverletzung ohnehin seit zwei Wochen out, in Heidenreichstein verletzte sich jetzt auch Verteidiger Petr Elias. „Aber dann bekommen eben wieder die Jungen viel Spielzeit“, kündigt Plazibat an.

Dass seine Gerungser wirklich noch etwas am Ausgang des Titelrennens ändern können, glaubt er indes nicht: „Absdorf wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Die machen daheim den Deckel drauf. Sie spielen ja auch um zwei Stunden früher. Ich denke, das Ding ist schon entschieden, wenn bei uns angepfiffen wird.“