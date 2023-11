Eine Hand auf der Winterkrone: Kottes vor Überraschung

Kottes kann die Herbstmeisterschaft aus eigener Kraft für sich entscheiden. Obwohl der Tabellenzweite nach dem Heimspiel gegen Gablitz über zwei verlorene Zähler nachdachte, liegt die Elf des Trainergespanns Höllerschmid/Steinbacher nach Verlustpunkten ganz vorne.

„Das wäre natürlich eine Genugtuung, nachdem uns vor der Saison schon viele unten gesehen haben“, sagt Co-Trainer Günter Steinbacher. Im Grunde sei seine Mannschaft aber „nicht so fokussiert auf die G’schicht mit der Tabelle“, meint er. „Der Gabriel (Steinbacher, Anm.) oder ein Martin Hammerl denken da sicher nicht dran. Andere Vereine müssen Erster werden, wir sind da ein bissi anders gestrickt. In Kottes stehen mehr der Spaß und die Haberer im Vordergrund.“

Die Mannschaft bleibe also auf ihre Gegner konzentriert, speziell auswärts in St. Bernhard sei auch Vorsicht geboten, mahnt Steinbacher. „Sie sind vor allem auswärts schwer zu bespielen.“ Die Horner siegten im letzten Heimspiel 9:2 gegen Rehberg, das zum Abschluss in der Kotteser Franz-Grill-Arena zu Gast ist.

Tabellenführer SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist am Wochenende spielfrei, könnte sich gegen Kottes also auch in der Schlussrunde gegen Rehberg nicht mehr wehren, falls die Höllerschmid-Elf beide ausständigen Spiele gewinnt.