Durchwachsener Auftakt der Zwettler Clubs

Schmerzhaft vertraut fühlte sich der Tabellenstand nach Runde eins für Fans des USC Schweiggers an. 1:4 verlor der Absteiger daheim gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf und lag schon wieder auf dem vorletzten Platz. Am Dienstag war dann gegen Admira Gföhl nichts zu holen.

Es fehle der Unterschiedsspieler, den die Spielgemeinschaft in Person von Robert Caljkusiv eben hatte, erklärte USC-Trainer Christoph Pomassl. Neo-Stürmer Vaclav Vasicek war (noch) nicht die gewünschte Verstärkung, Nebenmann Julian Strohmayer fehlte, und mit dem Ausfall von David Liebenauer schon in der Halbzeit wurde die Personalsituation für den Trainer noch schwieriger. Vasicek sollte seinen Torriecher mit zwei Treffern in der zweiten Runde bei Gföhl zwar noch unter Beweis stellen, zu diesem Zeitpunkt lag Schweiggers aber schon 2:3 hinten, und blieb es auch bis zur 90. Minute.

Gerungser Vavra fällt aus

Auch ein Gerungser musste bei seinem Debüt frühzeitig vom Platz, Neuzugang Roman Vavra wurde beim 1:1 gegen Weißenkirchen in der 59. Minute mit Adduktorenbeschwerden ausgewechselt. „Da schaut es für Dienstag nicht gut aus und am Sonntag erwarte ich ihn auch nicht“, sagte Trainer Ante Plazibat schon nach dem ersten Spiel. Der hatte sich den Auftritt seiner Mannschaft speziell in der ersten Halbzeit ganz anders vorgestellt, die Kreuzberg-Kicker ließen ihre starke Form aus der Vorbereitung vermissen. Plazibat stellte deshalb in der Pause um, zog etwa Lukas Klauner von der Außenbahn in die Mitte. Dann lief es besser. „Nach den Umstellungen waren wir gut im Spiel, hätten auch den Lucky Punch machen können“, bestätigte der Trainer.

Auch in Raabs legten die Gerungser nach der Pause richtig los. Jonas Schulner und Stefan Katzenschlager II legten binnen weniger Minuten nach Seitenwechsel den Grundstein zum Erfolg, und der eingewechselte Timo Tüchler ließ mit einem Doppelpack am Ende erst gar keine Spannung mehr aufkommen.

Kottes war beim Aufsteiger kein Erfolg vergönnt, obwohl die Höllerschmid-Elf teilweise sogar in Unterzahl dominierte, und durch David Rester, der seine starke Form ebenfalls mit einem Doppelpack bestätigte, sogar einen 0:2-Rückstand ausglich. Weil seine Kollegen diese Effizienz aber vermissen ließen, und David Longin der dritte Treffer für Dobersberg gelang, gingen die Gäste doch leer aus. Der SCU war am Dienstag spielfrei, Rotsünder Gabriel Steinbacher wird daher am Sonntag fehlen. Da wartet Grafenwörth in der Franz Grill Arena.