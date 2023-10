Gablitz bleibt auf der Überholspur

Wenn's läuft, dann läuft's. In Rehberg erwischte der SV Gablitz nicht seinen besten Tag. Und ging trotzdem mit 3:2 als Sieger vom Platz. Es war der vierte Sieg in Folge für den Wienerwaldklub. Seit dem Trainerwechsel vor sechs Runden ist die Mannschaft von Florian Lang ungeschlagen. Der Aufsteiger ist in der Gebietsliga die Mannschaft der Stunde.

„Am Anfang hat es nicht so ausgeschaut, als würde es für uns was zu holen geben“, lässt Lang die Partie in Rehberg Revue passieren. „Sie haben uns die Schneid abgekauft. Wir haben 25 Minuten lang gebraucht, um ins Spiel zu kommen.“ Doch der SVG kratzte die Kurve. Nachdem zuerst die Latte und dann Goalie Mustafa Erdogan die Gäste vor dem 0:2 bewahrt hatten, kippte die Partie in der zweiten Halbzeit. Tim Rechberger traf im Rechpergstadion in Rehberg zum 1:1. Der Eigenbauspieler hatte in der Innenverteidigung gegenüber dem zuletzt angeschlagenen Florian Gowin den Vorzug bekommen und war nach einem Standard zur Stelle. Baran Kaplan drehte die Partie.

Die Hausherren begannen mit Schirientscheidungen zu hadern, Gablitz war am Drücker, doch verpasste das 3:1, da Rehbergs Goalie einen mörderischen Tag erwischte. Kurz vor Schluss der Schock: Nach einem Foul von Bernhard Fila traf Rehberg per Elfmeter. Doch in letzter Minute sicherte der eingewechselte Ali Mohammadi seinem Team doch noch den Sieg. „Wir hatten ein bisschen Glück bei ein paar Entscheidungen“, weiß Lang. „Aber das war in der Saison auch schon umgekehrt.“