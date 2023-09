Gablitz: Der Präsident geht „auf Distanz“

Der jüngste Trainerwechsel des SV Gablitz – Alexander Berger wurde nach nur vier Partien durch seinen Vorgänger Florian Lang ersetzt, der im Herbst interimistisch die Geschicke lenken wird – zieht Folgewirkungen nach sich: Präsident Michael Schramek, der seit Jänner 2020 in beratender Funktion für den mit ihm befreundeten Obmann Andi Forche zum SVG stieß und den Verein auch als Sponsor unterstützt, sieht die Entwicklungen, vor allem die häufigen Wechsel auf der Trainerbank sehr kritisch. Schramek hätte an Berger festgehalten. „Er hätte nur mehr Zeit gebraucht“, sagt der Präsident. „Wir hatten durch die Auslosung fünf Spiele in nur zwei Wochen. Er hätte schon noch Ergebnisse geliefert.“

Schramek denkt an den vereinsinternen Umgang mit vergangenen Trainern zurück. „Es wird immer wieder dagegengearbeitet und es sind immer dieselben Leute. Ob es bei Matthias Sirucek war oder bei Robert Prokes. Es ist immer dasselbe Muster. Es gibt keine Entwicklung im Verein. Ich mache da nicht mehr mit.“ Der Präsident nimmt vor allem die sportliche Leitung in die Pflicht, die bekanntlich mit dem jetzigen Interimstrainer Lang besetzt ist.

Forche hätte Schramek bei der im Herbst anstehenden Generalversammlung gerne enger an den SVG gebunden und Aufgaben abgegeben. Nun steht der Obmann vor einem Problem. Schramek hält fest: „Solange die Situation so ist, dass Leute aus Eigeninteresse handeln, bleibe ich auf Distanz.“

Als Zuschauer werde Schramek weiterhin am Platz sein, etwa um seinem Sohn Benni in der U23 auf die Beine zu schauen. Der 19-Jährige kam unter Berger zu drei Kurzeinsätzen in der Kampfmanschaft. Im Match gegen Schweiggers saß er ebenso auf der Bank wie Langs Sohn Dominik (17), der im Frühjahr, als sein Vater das Trainerzepter hielt, nur zwei Minuten Spielzeit bekam. In Schweiggers zog Gablitz nach einem 0:2-Rückstand noch den Karren aus dem Dreck. Den Assist zum Anschlusstreffer lieferte der eingewechselte Omar Mulhem (18), der später sogar den Matchball am Fuß hatte. Lang weiß: „Wir haben viel zu spät Emotion gezeigt. Das war einfach zu lässig.“