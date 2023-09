Gablitz: Konflikt wird zum Richtungsstreit

Nach dem Rücktritt von Trainer Alexander Berger machte Gablitz' Kurzzeitcoach seinem Ärger Luft. Obmann Andreas Forche bedauerte Bergers Entscheidung, meinte aber auch, dass die Zusammenarbeit „auf Dauer nicht funktioniert hätte.“ Präsident Michael Schramek äußerte gegenüber der NÖN sein Missfallen am vereinsinternen Umgang mit Trainern wie Berger und Robert Prokes und übte insbesondere Kritik am sportlichen Leiter Florian Lang, der als Trainer mit der Mannschaft im Frühjahr den Meistertitel feierte, aufgrund der mangelnden Trainerlizenz für die Gebietsliga aber seinen Platz räumen musste und nun Berger als Interimscoach wieder nachfolgte. Schramek erklärte, „auf Distanz“ zu gehen, „solange die Situation so ist, dass Leute aus Eigeninteresse handeln.“ Im Hinblick auf die jüngere Vergangenheit sprach der Präsident von „immer demselben Muster.“ Es werde immer wieder dagegengearbeitet und es seien „immer dieselben Leute“. Schramek sehe keine Entwicklung in dem Verein.

Ich bin der Letzte, der persönliche Befindlichkeiten über den Verein stellt.“ Florian Lang, Trainer SV Gablitz

Lang schickt voraus, er bedauere, dass man Konflikte nicht intern lösen könne. Schrameks Vorwurf wies er brüskiert zurück: „Ich bin der Letzte, der persönliche Befindlichkeiten über den Verein stellt und Eigeninteressen durchsetzt. Das weiß jeder, der mich kennt. Ich mache so viele verschiedene Sachen für den SVG, kümmere mich auch um den Platz, wenn es notwendig ist. Ich habe mich für Gablitz aufgeopfert.“ Lang kann sich die Äußerrungen und die Abneigung Schrameks nicht erklären: „Ich habe ihm nie etwas getan. Und er hat mir auch nie etwas ins Gesicht gesagt.“

Umfassendere Kritik an Berger und der Vereinsführung äußerte der langjährige U23-Kapitän Raphael Wieselmayer, der Lang und den Spielern „sehr nahe steht“ und sich als „Sprachrohr für beide Mannschaften“ bezeichnet. „Es ist gelogen, dass gegen Berger gearbeitet wurde. Er hat eine faire Chance bekommen, war aber von Anfang an misstrauisch gegenüber Flo (Lang, Anm.). Er hat ihn überhaupt nicht einbezogen, dabei war er der Meistertrainer.“ Die Trennung sei unausweichlich gewesen: „Die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft hat, anders als er behauptet, spätestens seit dem Raabs-Spiel nicht mehr gestimmt. Er war keine Autoritätsperson.“ Zu Schrameks Aussage im NÖN-Gespräch, er hätte an Berger festgehalten und ihm mehr Zeit gegeben, sagt Wieselmayer: „An dem Montag, als der Trainer seinen Rücktritt erklärt hat, hat Michi zu uns ebenfalls gesagt, dass es mit Berger nicht weitergehen kann.“

Es sei kein Geheimnis, dass viele gerne mit Lang als Trainer weitergemacht hätten, was nur wegen der Lizenz nicht ging. Es habe aber auch noch andere interessante Kandidaten gegeben. Im Frühjahr wurde Ex-Coach Khajik Jerjes nach knapp sechs Jahren bei Stadtligist WAF wieder frei. Er ging im Sommer zum Post SV.

Wieselmayer: „Fisch fängt beim Kopf zu stinken an“

Forche hatte da aber bereits Berger ein Versprechen abgegeben und stand zu seinem Wort. Wieselmayer lobt Forche und Schramek für die Verdienste für den Verein, kritisiert aber auch deren Führungsstil: „Man wird um die Meinung gefragt, aber es ist egal, was man sagt. Die sportlichen Entscheidungen treffen immer Andi und Michi. Meiner Meinung nach sollen ein Obmann und ein Präsident vor allem Geld aufstellen, bei Spielertransfers und Trainerverpflichtungen sollte man auf die sportliche Leitung hören.“

Die ausbleibende Entwicklung im Verein sieht Wieselmayer auch, er nennt nur andere Gründe dafür: „Der Fisch fängt beim Kopf zu stinken an.“ Dass man mit so vielen Trainern kein Glück hatte, liege eben an der mangelnden Prüfung der Kandidaten. „Andi und Michi, so viel sie für den Verein auch machen, haben kein großes sportliches Know-How“, behauptet Wieselmayer. „Man muss sich über die Trainer informieren, sich bei ihren vergangenen Stationen erkundigen, schauen, ob Trainer mit Spielern können. Sonst darf man nicht überrascht sein, wenn es nicht klappt.“ Er und Lang würden aufgrund der Nähe zur Mannschaft merken, wenn Unstimmigkeiten auftreten. Sie würden die Befindlichkeiten der Spieler an den Vorstand weiterleiten. „Und dann heißt es, wir sägen am Sessel des Trainers. Das stimmt nicht.“

Bei so wichtigen Entscheidungen brauche es mehr Mitspracherecht. Lang und Wieselmayer waren auch nicht glücklich darüber, dass der SVG sich im Sommer gegen die Gebietsliga Nord/Nordwest entschied. „Dort hätten wir mit Tulln, Muckendorf und Sieghartskirchen drei Derbys gehabt und mehr Zuschauer auf dem Platz.“

Schramek tat kund, beim SVG nur ohne Lang weitermachen zu wollen. Wieselmayer warnt: „Flo ist das Herz des Vereins. Wenn er weg ist, dann stirbt der SV Gablitz.“

Obmann Forche hält allem voran fest, dass es im Verein sehr wohl eine sportliche Weiterentwicklung gebe: „Wenn man vor drei Monaten mit beiden Herrenteams überlegen Meister wird, kann man schon ein wenig zufrieden sein. Noch dazu, wo die U23 dieses Ziel mit sieben U16-Spielern und einem 15-jährigen Tormann erreicht hat.“ Ebenso sei man jetzt auch in der Gebietsliga angekommen. „Nach anfänglichen Problemen haben wir den bislang ungeschlagenen 2.-Landesliga-Absteiger förmlich vorgeführt.“

Die Entscheidung für die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel sei tatsächlich ein Alleingang von ihm gewesen. „Aber das stellt sich als richtig heraus. In dieser Liga ist sowohl der Klassenerhalt als auch der schrittweise Einbau der jungen Spieler möglich.“ Bezüglich des Führungsstils könne Forche nur sagen, er höre sich alle Meinungen an. „Aber ich habe die Entscheidung zu verantworten und daher treffe ich sie dann auch.“

Raphael Wieselmayer nimmt die Klubführung in die Pflicht. Foto: Foto: SV Gablitz

Sinan Ipci (links) erzielte gegen Amaliendorf ebenso wie Baran Kaplan einen Doppelpack. Eine starke Leistung zeigte auch Sinans Zwillingsbruder Kenan, der erstmals als Spitze aufgeboten wurde und bei mehreren Toren entscheidend beteiligt war. Die Krönung seiner starken Leistung in Form eines Treffers blieb ihm verwehrt, der Schiedsrichter erkannte das Tor aufgrund einer Abseitsstellung nicht an. Nach einem 0:1-Rückstand drehte Gablitz auf und nahm die beste Abwehr der Liga, die in fünf Spielen nur vier Gegentore zugelassen hatte, auseinander. „Es hätte auch noch höher ausgehen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine gute spielerische Linie auf den Platz gebracht“, war SVG-Coach Florian Lang zufrieden. Foto: Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich