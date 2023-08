Gablitz und die leeren Batterien

Drei Tage nach dem Cupspiel samt Elferkrimi gegen den FC Purkersdorf war der SV Gablitz auswärts bei Titelkandidat Großweikersdorf gefordert. Eine Halbzeit lang hielten die Gäste stark dagegen. Erst ein umstrittener Elfmeter vor der Pause brachte die Hausherren auf Kurs. Nach dem 2:0 und dem umstrittenen Ausschluss von Daniel Faschingeder war Gablitz dann chancenlos.

Ärger über Referee

SVG-Coach Alexander Berger wechselte durch. Der Favorit ließ Milde walten. Berger ärgerte sich zum wiederholten Male über den Schiri: „Das war kein Elfer und auch kein schweres Foul vor der gelb-roten Karte. So geht es uns in jedem Spiel. Aber wir hätten es wohl auch zu elft nicht geschafft, das durchzuhalten. So ehrlich muss man sein.“