Gablitzer Trainersessel bleibt ein Schleuderstuhl

Es war eine kurze Zusammenarbiet zwischen Alexander Berger und dem SV Gablitz. Der Coach, der bereits im Frühjahr verpflichtet wurde, die Mannschaft aber erst zum Start der Sommervorbereitung übernahm, hat nach nur zwei Monaten die Reißleine gezogen. Am Montag vor einer Woche leitete der 42-Jährige noch das Training. Danach teilte er Obmann Andi Forche seinen Rücktritt mit. „Einige im Verein haben mich vom Anfang an nicht gewollt“, sagt Berger. Auch wenn es nie zu einer direkten Konfrontation gekommen ist. „So etwas spürt man.“

Zu jenen, die Berger nicht gewollt haben sollen, gehören zwei nicht unbedeutende Entscheidungsträger jedenfalls nicht: Obmann Andi Forche und Präsident Michael Schramek. „Sie sind hinter mir gestanden“, sagt der Coach. Auch zwischen ihm und den Spielern habe die Chemie gestimmt. Im Umfeld der Mannschaft sei aber gegen ihn gearbeitet worden. „Einige, die leider mehr Einfluss haben, als ihnen zustehen würde, hätten nach dem Aufstieg lieber mit Florian Lang weitergemacht.“

Trainerlizenz: Meistercoach hatte ein Ablaufdatum

Lang als langjähriger sportlicher Leiter hatte die Mannschaft im März dieses Jahres interimistisch übernommen und – während der Verein auf Trainersuche war – in der Meisterschaft einen Lauf gestartet, der den SVG schließlich zum Meistertitel und dem direkten Wiederaufstieg in die Gebietsliga führte. Der Verein sah sich aber aus einem triftigen Grund zu einem Trainerwechsel genötigt: Lang besitzt nur das UEFA-D-Diplom, für die Gebietsliga ist aber zumindest ein B-Diplom nötig.

Berger hat sich nichts vorzuwerfen

Berger wies als Trainer zudem mehr Erfahrung auf und war Forches Wunschkandidat. Die Wege hatte sich einst gekreuzt, als der Coach beim SC Laa tätig war. Auch Schramek befürwortete den Trainerwechsel. Im Hinblick auf die Entwicklung der Mannschaft, insbesondere der jungen Spieler, sollte es nicht an Fachkompetenz mangeln. Der SVG wollte – wie so oft in den letzten Jahren – den Spagat zwischen ergebnisorientiertem Fußball und Spielzeit für junge Eigengewächse schaffen.

„Wo gibt es das noch, dass der sportliche Leiter gleichzeitig Co-Trainer ist?“, Ex-Coach Alexander Berger

Berger wusste, worauf er sich einließ – und wusste sich und der Mannschaft nach vier sieglosen Runden nicht viel vorzuwerfen: „Ich habe alles eingehalten, habe mit den Jungen regelmäßig eine halbe Stunde vor dem Mannschaftstraining gesondert trainert. Und sie haben auch mehr Spielzeit bekommen als im Frühjahr.“

Das Programm zum Meisterschaftsstart war intensiv. Inklusive dem Cupmatch in Purkersdorf waren es fünf Spiele in 14 Tagen. Für das Match gegen Gföhl hätte Berger ein gutes Gefühl gehabt. Dann sei man ausgeruht, könne voll angreifen. Tatsächlich fuhr die Mannschaft am Freitag den ersten Sieg ein. Auf der Trainerbank saß da aber bereits wieder Florian Lang.

Florian Lang ist wieder an der Linie gefragt Foto: Romeo Felsenreich

„Wo gibt es das noch, dass der sportliche Leiter gleichzeitig Co-Trainer ist?“, fragt sich Berger. Lang war nach dem Meistertitel im Trainerteam nur ins zweite Glied gerückt. Das SVG-Urgestein bestreitet, gegen den Chefcoach gearbeitet zu haben: „Meines Erachtens war die Zusammenarbeit gut. Aleks Maric und ich sind als Co-Trainer hinter ihm gestanden. Das Problem war, dass er die Mannschaft nie richtig erreicht hat. Er hat in Gablitz eine faire Chance bekommen.“ Zu seiner von Berger kritisierten Personalunion sagt Lang: „Das ist keine normale Situation, das stimmt. Aber es ist immer schwierig, Leute für gewisse Aufgaben zu finden. Zurzeit gibt es eine kleine Umstrukturierung.“ Als sportlicher Leiter habe ihm U23-Kapitän Raphael Wieselmayer in den letzten Wochen viel abgenommen. „Zum Beispiel, was die Kommunikation mit den Spielern betrifft.“Zehn Trainerwechsel

innerhalb von drei JahrenBerger ist nicht der erste Coach, der beim SVG in den letzen Jahren eine kurze Halbwertszeit hatte. Seit September 2019 vollzog der Verein ganze zehn Trainerwechsel. Wie Berger hatte sich auch Robert Prokes intensiv über Einmischungen von außen beklagt. Obmann Forche betont aber, dass der Klub beim Gros der Neubesetzungen aber keine andere Wahl hatte. „Die meisten haben sich selbst ins Out geschossen“, sagt Forche.

Er zählt auf: „Zeleznik war wegen seiner Hüft-OP und Sperre nicht mehr in der Lage, Trainer zu sein. Prokes es sich selbst schwer gemacht, hat uns auch immer wieder um unsere Meinung gefragt. Sirucek hat die Liga unterschätzt und war beleidigend. Krafka konnte aufgrund seiner beruflichen Tätigkeiten bei der Akademie und beim U17-Nationalteam nicht mehr weitermachen. Sormaz hat uns in der Kabine gesagt, dass er aufhört. Bradaric ist von selbst gegangen und hat dann auch noch nachgetreten.“ Forche betont: „Wir würden gerne auf Kontinuität setzen und haben das bei Prokes trotz des Abstiegs auch getan.“

Bezüglich des Abgangs von Berger verhalte es sich anders. „Das ist wirklisch schlecht gelaufen, absolut, das gebe ich zu“, sagt Forche. „Es tut mir menschlich sehr Leid. Alex ist ein feiner Typ. Er war extrem bemüht. Ich war mir sicher, dass es gut passt, habe ihm im Frühjahr die Zusage gegeben, als nicht absehbar war, dass wir wirklich Meister werden. Ich hätte mein Angebot nicht zurücknehmen können und wollte das auch nicht tun.“

Der Obmann hält aber auch fest: „Nach der Niederlage in Großweikersdorf ist die Stimmung gekippt. Die Spielphilosophie hat nicht zum Spielermaterial gepasst. Auf Dauer hätte das nicht funktioniert.“ Forche verweist auf das gute vereinsinterne Klima in den letzten Jahren: „Da ist einiges weitergegangen, auch die Nachwuchsarbeit ist sehr gut.“ Er konstatiert aber, dass es zuletzt eine Gruppenbildung gab. Diese gelte es nun zu beseitigen: „Der Verein hat so viel Potential. Wenn bei uns alle an einem Strang ziehen, dann sind wir ein schlafender Riese.“

Interimistisch soll nun wieder Lang das Training leiten. Wie lange das seitens des Verbandes angesichts der mangelnden Lizenz geduldet wird, darüber ist man sich beim SVG im Unklaren. Co-Trainer Maric wolle sich jedenfalls ehebaldigst für das B-Diplom anmelden.

Florian Lang ist auf den Geschmack gekommen. Er will so schnell wie möglich die nötigen Trainerprüfungen absolvieren. Fotos: Foto: Romeo Felsenreich