Gablitzer verpflichten Ex-Rapidler

Der SV Gablitz rüstet sich für für die Gebietsliga. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Florian Gowin gab der Wienerwaldklub zwei weitere hochkarätige Verstärkungen bekannt. Einer von ihnen blickt auf eine Profivergangenheit zurück.

Der 26-jährige Bernhard Fila stammt aus dem Nachwuchs des SK Rapid, absolvierte dort die Akademie und ging danach bei Rapids Zweiermannschaft in der Regionalliga an den Start. Bei Schwechat und dem Sportclub empfahl sich Fila für höhere Aufgaben, nach fünf Jahren in der Ostliga kickte er drei Jahre in der 2. Bundesliga (FAC, Blau-Weiß Linz). Zuletzt war der Defensivmann bei Union Mauer (Stadtliga) und Stockerau (2. Landesliga) aktiv. Fila wohnt in Purkersdorf, der SVG war schon länger an ihm dran. „Er wollte bis jetzt nicht runtergehen“, sagt Präsident Michael Schramek. „Wir freuen uns dass es jetzt geklappt hat.“ Der Wiederaufstieg in die Gebietsliga war sicher ein Argument. „Er ist eine super Verstärkung“, freut sich Schramek. „Jetzt können Jan Moravec oder Daniel Faschingeder auch wieder offensiver agieren.“

Der dritte Neue kommt von Ostbahn XI, hat eineinhalb Jahre Stadtligaerfahrung in den Beinen und war zuletzt für Stadlau im Einsatz. „Er hätte einen Fixplatz in der Stadtliga, kann wegen Nachtdiensten aber nicht immer am Mannchaftstraining teilnehmen.“ Beim SVG soll Özdemir die verpassten Einheiten mit Lauftrainings kompensieren. In Gablitz ist der 22-jährige Offensivmann für Einsätze auf den Außenbahnen vorgesehen