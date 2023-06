Offene Frage in neuer Waldviertler Derbyliga: Gerade oder ungerade?

Der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel steht in der Schlussrunde eine spannende Titelentscheidung ins Haus. Und Waldviertler können dabei das Zünglein an der Waage werden. Tabellenführer Absdorf hat Heidenreichstein zu Gast, Verfolger Grafenwörth muss nach Groß Gerungs. Am anderen Ende der Tabelle sieht's für einen Waldviertler hingegen düster aus. Gars kam im Kellerduell vor 650 Zuschauern in Weißenkirchen über ein 1:1 nicht hinaus, hat also immer noch zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer - und braucht obendrein Schützenhilfe, weil Weißenkirchen in Kottes nicht punkten darf.

Fix ist seit dem Wochenende, dass mit Amaliendorf und Schweiggers zwei Waldviertel aus der 2. Landesliga absteigen müssen. „Es wird also diese sehr waldviertellastige Liga werden“, sagt der Waldviertler Hauptgruppenobmann Werner Vogl nicht ohne Freude in seiner Stimme. „Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit, dass dort so viele Waldviertler Vereine gemeinsam spielen werden.“ Dobersberg steht als Aufsteiger schon länger fest - dazu kommen die fünf Waldviertler (oder sechs, wenn Gars noch das Wunder schafft), die ohnehin schon in der Liga sind.

Nordwest/Mitte-Meister Gablitz in andere Gebietsliga?

Eine Entscheidung für die nächste Saison ist allerdings nicht offen: Wieviele Vereine wird die Liga zählen? Aktuell sind's 14, durch die beiden Waldviertler Absteiger, wäre das dann einer mehr für die kommende Saison. Zwei kommen aus der 2. Landesliga, zwei aus den 1. Klassen (Waldviertel und Nordwest/Mitte), dem stehen zwei Absteiger und ein Aufsteiger gegenüber. Macht 15 Vereine. Das würde bedeuten, dass die Vereine eine spielfreie Runde pro Halbsaison hätten. Das letzte Wort ist, so Vogl, dabei aber noch nicht gesprochen.

Der USV Gablitz, der als Meister der 1. Klasse Nordwest/Mitte feststeht, wäre aufgrund seiner geographischen Lage nahe der Wiener Stadtgrenze im Wienerwald auch für die Gebietsliga Nord/Nordwest gut geeignet. Es soll im Verein auch Bestrebungen geben, dorthin aufzusteigen. „Aber offizieller Antrag ist noch keiner eingegangen“, sagt Vogl, bleibt aber optimistisch: „An sich gehe ich aber schon davon aus, dass wir auch nächste Saison mit 14 Vereinen spielen werden.“