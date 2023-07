Gablitz gerüstet für die neue Liga

Nach dem Meistertitel in der 1. Klasse Nordwest-Mitte sah man beim SV Gablitz nur punktuellen Handlungsbedarf. Das Gerüst der Mannschaft solle auch in der Gebietsliga tragfähig genug sein. Als einziger Spieler der Meistermannschaft wurde Legionär Tomas Bednar abgegeben. Die wichtigste Position, die es neu zu besetzen galt, war die des Abwehrchefs. Mit Florian Gowin wurde Ersatz für Gernot Brauchart gefunden, der seine Schuhe zumindest vorerst an den Nagel hängt. Ob der 32-jährige wirklich seine Karriere beendet, wie von Seiten des Klubs zunächst vermeldet wurde, ließ SVG-Obmann Andreas Forche nun offen. „Eventuell wird es im Winter eine Rückkehr geben.“

Ein „Neuner“ ist nicht gefragt

Mit Ex-Profi Bernhard Fila holte Gablitz eine kräftige Verstärkung für das defensive Mittelfeld. In der Offensive sah man sich gut genug besetzt, neu hinzu kam Außenbahnspieler Ulvi Özdemir von Stadlau. Um das Toreschießen sollen sich, wie im Frühjahr allen voran Baran Kaplan und Ali Mohammadi kümmern. Ein klassischer Strafraumstürmer ist weiterhin nicht im Kader. „Aber das entspricht auch nicht unserer Spielanlage“, relativiert Präsident Michael Schramek. „Unser Spiel ist dynamisch, nicht statisch.“ Neo-Coach Alexander Berger soll der Mannschaft nun den Schliff für die Meisterschaft geben.“